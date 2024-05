Si et fa mal el ‘ginoll’, demana que et posin una ‘indicció’

«Quan en Miquel surt del col·lègit, té un fotimer d’activitats extraescolars. La seva agenda sembla la d’un ministre! Fa deport, teiatru, inglès, taller de retratus i gitnàssia». Aquest és un fragment del llibre Paraules d’Antes, publicat aquesta mateixa primavera per l’editorial Cossetània, i que signen Ricard Farré i Àlex Pujols, integrants del duet musical Arribar i Ploure.

Paraules d’Antes arriba a les llibreries després que l’any 2021 el músic i exbaixista de Txarango, Àlex Pujols, i l’actor vallenc Ricard Farré es fessin virals amb la cançó homònima. El tema, compost per ells, era un reguitzell de paraules ja en desús, que no surten ni han sortit mai als diccionaris de la llengua catalana, però que s’han fet servir sempre, i que alguns encara escoltem de la boca dels nostres avis o gent gran: ginoll, iclésia, cintislan, istiu, indicció, juriol, dumenge…

La cançó, que ja acumula més de 180.000 reproduccions a YouTube, es va convertir en un fenomen més enllà de les xarxes, i diversos mitjans de comunicació del país se’n van fer ressò. La cançó es va presentar amb un videoclip que va ser enregistrat a Santa Eugènia de Berga i Conesa. Ara, aquella mateixa idea –o, més ben dit, ideia–, s’ha transformat en un conte il·lustrat, que signen els mateixos autors acompanyats de Toni Galmés, el qual s’ha encarregat de fer-ne les il·lustracions.

Paraules d’Antes té el mateix esperit que la cançó original: recordar tot aquell vocabulari que feien servir els nostres avis i àvies i que, puntualment, per herència lingüística, de tant en tant encara se senten per boca dels jóvens. A la vegada, igual que quan es va presentar la cançó, aquest treball vol ser un homenatge a una manera de parlar pròpia de la nostra llengua, encara que totes aquestes paraules que tant ens estimem i tant hem sentit a dir no siguin altra cosa que barbarismes, col·loquialismes i arcaismes.

Per tot plegat, es tracta d’un conte per a infants que pot gaudir tota la família, especialment els més grans de casa. La història també reflexa aquest punt de trobada entre generacions, i ho fa mitjançant el relat, que està protagonitzat per una àvia, la Remei, i el seu net Miquel. Un bon dia, la iaia, que viu en un poble tan petit que només hi ha un colmadu i un bart, decideix fer una bufanda al nen, però com que no té prouta llana verda, haurà d’agafar el cotxe de línia per anar a la ciutat a comprar-la.

Arribar i ploure són un duet que reivindica una recepta pròpia: música i humor. El seu pop còmic, fresc i enganxadís ha connectat amb moltes generacions. El primer discu (Halley Records, 2023) és el seu primer treball d’estudi, i consta de vuit cançons en què parlen de qüestions com l’amor de verí-tat, l’esport o els personatges històrics.

