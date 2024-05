Una forta pedregada afecta diversos punts de Catalunya

Una forta tempesta ha deixat aquesta tarda diverses carreteres plenes de pedra en diferents comarques gironines. En concret, la C-66 a l'alçada de Serinyà al Pla de l'Estany, però també a zones de la Garrotxa i l'Alt i el Baix Empordà.

Com a conseqüència de la pedregada, les carreteres han quedat blanques en alguns punts i això ha obligat a extremar la precaució dels conductors. Fins a quarts de cinc de la tarda, però, els Bombers no havien registrat cap incident destacable com a conseqüència de la tempesta. L'Ajuntament de Figueres ha tallat per precaució la carretera de les Forques que uneix la capital de l’Alt Empordà amb Vilafant.

