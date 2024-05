Troben tres xais morts sota de l'AP-7 a tocar del Pont del Diable

Almenys tres xais han aparegut morts sota d'un pont de l'AP-7 que està a tocar del Pont del Diable. Així ho ha denunciat una usuària d'X que, a través d'aquesta xarxa social, ha informat a l'Ajuntament de Tarragona de la troballa. L'usuària, que ha manifestat que ha intentat avisar del succés a través de l'aplicació Epp!, però que no funcionava, ha publicat també la fotografia on es pot veure els tres xais morts.

L’Epp! és una aplicació web i mòbil creada per agilitzar la notificació d’incidències a la via pública i la sol·licitud de recollida personalitzada de voluminosos. Amb aquesta app, la persona que trobi una incidència a la via pública pot fotografiar-la, geolocalitzar-la, enviar-la a l’Ajuntament i fer un seguiment detallat de la seva resolució, tot rebent informació del departament o departaments que hi estiguin implicats.

