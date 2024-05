Insòlit: un ciclista puja a la pedra 'Tarraco' de la Via Augusta a Tarragona

Imatge de l'home pujat a la pedra de la rotonda de Via Augusta.Instagram

Un home ha pujat a la pedra que hi ha a la rotonda que està situada a la Via Augusta i que dona entrada a la ciutat de Tarragona. L'individu ha deixat la bicicleta amb la qual circulava plantada en la mateixa rotonda i ha decidit pujar a la pedra on apareix la inscripció 'Tarraco Scipionvm Opvs'.

L'escena, donada la seva curiositat i poca freqüència, ha estat enregistrada i pujada a les xarxes socials, concretament a Instagram, a través d'un vídeo on es pot veure com l'home, una vegada ha pujat a la pedra, mostra una actitud reflexiva i mirant a un costat i l'altre de la pedra.

Et pot interessar: