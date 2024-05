Lluís Llach s'imposa com a candidat més votat al Secretariat Nacional de l'ANC

El cantautor i membre del Consell per la República Lluís Llach durant un moment del parlament en nom de l'entitat al final de la manifestació convocada per l'ANC amb motiu de la diadaCedida

El cantautor i Lluís Llach ha estat el candidat amb més suport a les eleccions al Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). L'exdiputat al Parlament ha rebut 3.268 vots, per damunt del seu principal rival, el també exdiputat Josep Costa, que va ser vicepresident de la cambra catalana i n'ha obtingut 3.105.

Tot i que l'elecció no determina qui serà el futur president de l'ANC, sí que permet entreveure quins dels eventuals candidats té més suport de les bases, ja que el president s'haurà d'escollir d'entre els membres del Secretariat Nacional.

Les votacions per escollir els 77 membres del Secretariat Nacional van començar dimarts i s'han acabat aquest diumenge al migdia. L'ANC n'ha difós els resultats provisionals, que situen Llach i Costa com a millor posicionats per rellevar l'actual presidenta, Dolors Feliu.

També han resultat escollits Julià de Jòdar, Toni Strubell, Josep Cruanyes, Jordi Pesarrodona, Joan Matamala, Uriel Bertran, Eulàlia Sirvent, Sílvia Ventura, Conxita Bosch, Núria Macià i Joan Puig, a qui acompanyaran 57 representants territorials, cinc de sectorials i dos del bloc jove.

A les eleccions s'escollia un total de 77 secretaris nacionals i tots els membres de ple dret podien votar al bloc territorial de la seva regió i alhora al nacional.

Al bloc sectorial només hi podien votar els inscrits en alguna assemblea sectorial, mentre que el bloc jove estava reservat pels menors de 36 anys. Al bloc nacional s'havien presentat 28 candidatures, de les quals se n'escollien 13. Segons ha informat l'ANC, han votat 3.976 socis, la qual cosa suposa un 20% més que el 2022.

Completaran el Secretariat Nacional Elisenda Romeu, Anna Ariño, Albert Jordi Vendrell, Carles Sastre, Joan Freizanet, Elnur Bayramzade, Roser Campi, Rosa Maria Quintana, Iolanda Alcàzar, Maria Teresa Calveras, Joan Mollà, Àngels Digón, Antoni Andreo, David Miñana, Eduard Vidal, Climent Faus, Benet Oliva, Jaume Valls, Montserrat Pugès, Josep Piñol, Antoni Gavarró, Neus Alsina, Josep Tomàs, Nohemí Zafra, Teresa Sabé, Pepa Sans, Josep Vila, Ariane Heinz, Rosa Maria Caballero, Raimond Bitlloch, Marta Ortolà, Salvador Garreta, Núria Sardà, Chus Castillo, Francesc Sabater, Jordi Llobet, Lluís Agustench, Toni Cortadellas, Pauli Fontoba, Albert Llorenç Mariño, Blanca Currià, Miracle Nadal, Jordi Alsina, Joan Guillaumon, Jordi Altarriba, Josep Selga, Jaume Giménez, Tomàs Torrent, Antón Dunyó, Roger Civera, Carme Vilaró, Mariana Muchnik, Jaume Jaume, Juli González, Jaume Bardolet, Francisca Sol, Daniel Lucas, Josep Punga i Josep Màsich.

