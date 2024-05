L'ANC demana a Mas que doni explicacions i depuri «responsabilitats» per l'arxivament de la causa del 9-N al TEDH

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha demanat a l'expresident de la Generalitat Artur Mas que doni explicacions i depuri «responsabilitats» per l'arxivament de la causa del 9-N al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Mas ha atribuït la decisió a un «malentès procedimental» i ha considerat «una llàstima» l'arxivament, per bé que ha subratllat que «no assenta cap precedent» perquè els jutges no van entrar al fons de la causa. L'ANC no ha quedat satisfeta amb aquestes explicacions i ha recordat que la ciutadania «va aportar milions d'euros a la Caixa de Solidaritat». Per això opina que tot plegat «no pot quedar com un malentès» i considera «inversemblant» que la defensa de Mas no conegués el procediment judicial.

Cal recordar que ahir dijous transcendia que el TEDH havia decidit tancar el cas de Mas contra Espanya pel 9-N sense examinar-lo per la manca de resposta de l'expresident i del seu advocat, Xavier Melero.

El tribunal va demanar a Mas que aportés les seves observacions al cas després de rebre la resposta de l'Estat però la defensa no va contestar. Li va enviar un nou avís a principis d'aquest any per presentar observacions com a molt tard el 12 de febrer, però tampoc va obtenir resposta.

Per això el TEDH va interpretar que l'expresident «no tenia intenció de continuar» amb la demanda per vulneració de drets humans i ha arxivat el cas.

