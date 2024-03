Lluís Llach es presentarà a les eleccions de l'ANC

Lluís Llach, membre del govern del Consell per la República, durant una roda de premsa.ACN

El cantautor i exdiputat al Parlament, Lluís Llach, ha anunciat aquest divendres mitjançant un missatge a la xarxa social X que es presentarà a les eleccions del secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). «Amb ganes de fer feina i que ens hi trobem molta gent per a seguir la lluita d'aquests temps que vindran. Us convido a ser-hi i enfortir una eina que ens és tan necessària. Més que mai!», ha afegit Llach en la seva publicació. De fet, feia setmanes que el cantautor sospesava «seriosament» en presentar-se a les eleccions del mes de maig amb l'objectiu de «mobilitzar i sacsejar» l'entitat sobiranista.

Llach va signar a principis d'any un manifest d'un centenar de crítics contra el projecte de llista cívica que defensa la direcció de Dolors Feliu. «Quan no estàs d’acord, el que no s’ha de fer és marxar, que és el que ha fet molta gent de l’ANC, s’ha d’entrar i lluitar perquè sigui com tu penses que ha de ser», assegurava Llach a principis de mes en una entrevista a 'El Punt Avui'.

En resposta a un dels usuaris de la xarxa X, Llach puntualitza que no es presenta a la presidència de l'entitat independentista perquè aquest és un càrrec que decideix el secretariat nacional. No obstant això, tot i que en l'entrevista assegurava que no era la «persona ideal» va admetre que ho valoraria «si la gent s'avé» a situar-lo en aquesta posició.