La Moncloa dona per acabat el 'procés' i demana a ERC i Junts que facilitin el pas a Illa

La Moncloa dona per acabat el «procés» i demana a ERC i Junts que atenguin el missatge de les urnes i facilitin la investidura de Salvador Illa. La portaveu Pilar Alegria ha reclamat a les dues formacions que facin una «lectura serena» dels resultats, perquè els ciutadans han traslladat un «missatge rotund» i han apostat per «un nou temps» i una «nova etapa».

Fonts de l'executiu no preveuen noves reunions de les taules de diàleg i negociació del PSOE amb les forces independentistes fins que s'esgoti el cicle electoral, és a dir, després de les europees, i «sapiguem qui és l'interlocutor». Alegría també ha descartat un avançament electoral fruit d'una hipotètica pèrdua de suports al Congrés. «Queden tres anys de govern» de «diàleg».

Fonts de l'executiu han descartat de manera taxativa la possibilitat que el PSC faciliti de cap manera un govern de Carles Puigdemont, i s'han mostrat convençudes que el pròxim president serà Salvador Illa sense necessitat de repetir les eleccions.

La Moncloa desvincula aquesta negociació per part del PSC dels acords que va signar amb ERC i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez. «No tenen res a veure», ha dit, i per tant no tindrien per què afectar l'estabilitat a Madrid.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Alegría ha recordat a les forces independentistes que els ciutadans han parlat a les urnes «amb la màxima claredat» i han enviat «un missatge rotund».

Malgrat que ha insistit que les decisions per la investidura de Salvador Illa les comanda el PSC, ha recordat el 'no' del seu executiu al referèndum és clar. De fet, ha afegit, «qui ha traslladat una posició clara respecte a aquesta via han estat els catalans a les eleccions del 12 de maig».

Ha negat que el seu executiu temi la pèrdua de suport de Junts o ERC al Congrés fruit d'una eventual investidura de Salvador Illa. «Queden tres anys de govern», ha dit, i «seguirem dialogant i portant al Congrés lleis i mesures que permetin que el país avanci».

«Aquest govern és conscient de la composició numèrica del Congrés, i hem donat mostres que amb el diàleg hem aprovat lleis importants, i seguirem dialogant i portant al Congrés lleis i mesures que permetin seguir avançant al país», ha dit.

En aquest marc, i en resposta a «boles» i notícies «falses» que apunten que Sánchez podria convocar eleccions generals a l'octubre, Alegría ha insistit que el seu govern esgotarà la legislatura.

Demana al PP que «s'aclareixi»

Alegría també ha demanat al PP que «s'aclareixi» perquè el candidat a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que el procés ha mort, mentre que Feijóo ha insistit aquest dimarts que segueix viu.

El PP, ha dit, «segueix sense tenir un projecte per a Catalunya», i «per a disgust de Feijóo diré que Espanya ni s'enfonsa ni es trenca, sinó que avança i obre una nova etapa de diàleg i retrobament».

