El PSC nega que es plantegi cedir la presidència del Parlament

La membre de l'equip negociador del PSC Alícia Romero ha negat que el seu partit cedeixi la presidència del Parlament per aconseguir un acord d'investidura. «Aquesta opció no està sobre la taula en aquests moments», ha afirmat en una entrevista a RTVE, per després afegir que no han començat encara les converses.

Romero ha explicat que parlaran amb tothom, excepte Vox i AC, per constituir la Mesa del Parlament però que això no vol dir cedir la presidència. D'altra banda, ha dit que és «precipitat» pronunciar-se sobre si els comuns entrarien a un govern presidit per Salvador Illa i no ha descartat que el PSC governi en solitari. «La investidura d'Illa no serà fàcil però la veiem possible», ha conclòs.

Romero ha fixat que la prioritat és constituir el Parlament i formar la Mesa que ha qualificat «d'òrgan important». De fet, la presidència de la cambra catalana és qui decidirà, després de consultar els grups parlamentaris, quin candidat se sotmet a la investidura. La data màxim per constituir el Parlament és el 10 de juny, el dia després de les eleccions europees.

La negociadora del PSC ha defensat que la Mesa hauria de reflectir els resultats de les eleccions i, per tant, la pluralitat del Parlament. Els socialistes només exclouen Vox i Aliança Catalana, així doncs, també obriran converses amb el PPC que, segons apunten, ara és el quart grup del Parlament. De fet, Romero ha recordat que els populars ja havien estat fa uns anys a la Mesa.

«Amb el PPC s'hi pot parlar, això no vol dir que arribem a un acord. Han passat a 15 diputats i no els podem ignorar», ha argumentat. En aquest sentit, ha defensat que el PSC tindrà unes primeres converses amb tothom, excepte amb l'extrema dreta, per veure les intencions de les altres formacions i que a partir d'aquí decidirà l'estratègia a seguir. Romero ha explicat que encara no han començat les converses i que tot just ara faran les trucades per lligar les primeres reunions.

Els socialistes s'expulsen la responsabilitat d'una eventual repetició electoral. Segons Romero, seria dels partits independentistes perquè el PSC ha guanyat les eleccions del 12-M. I ha recordat que els socialistes van permetre la investidura d'Artur Mas amb una abstenció. En la mateixa línia del missatge de les últimes hores, ha refermat que els socialistes no faran Puigdemont president de la Generalitat.

Acord de coalició amb els comuns

Romero considera que és «precipitat» parlar d'un govern de coalició amb els comuns perquè encara no s'ha començat ni una sola conversa. Després que durant la campanya la candidatura de Jéssica Albiach hagi posat el Hard Rock com a condició dels pactes postelectorals, Romero ha subratllat que els comuns no han tret ni un sol diputat a la demarcació de Tarragona, on està previst construir el macroprojecte. I, en canvi, ha subratllat que els socialistes han obtingut un resultat històric en aquesta circumscripció. «Tothom ha de ser conscient de la força que té i els comuns han de tenir un principi de realitat», ha afegit.

Presidència de la Generalitat

Romero ha traslladat tot el suport a ERC després dels mals resultats al 12-M i ha recordat que al PSC també li va passar fa uns anys. La número 2 de la llista del PSC ha valorat el gest «poc habitual però molt honest» del pas al costat del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, que no agafarà l'acta de diputat.

«És una persona molt educada, molt treballadors, honesta i amb qui et pots entendre. Ha dignificat la figura de la presidència de la Generalitat i li volem agrair», ha afegit. Així mateix, ha confiat que ERC «no marxi del pragmatisme».

