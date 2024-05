Els comuns reclamen a Illa que descarti un pacte amb Junts i acusen Puigdemont de voler repetició electoral

Els comuns han demanat al líder del PSC i guanyador de les eleccions catalanes, Salvador Illa, que descarti definitivament un pacte amb Junts per a la investidura. Així ho ha reclamat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, que ha subratllat que el mateix Carles Puigdemont ja ha rebutjat aquesta opció i ha instat Illa a fer el mateix.

En una roda de premsa a la seu del partit ha dit que l'estabilitat a Catalunya només passa per un govern progressista. A més, ha acusat Puigdemont de voler repetició electoral. Mena ha atribuït els mals resultats a les eleccions –van perdre dos diputats- a la «polarització» però ha assegurat que han fet «autocrítica». De totes maneres, ha posat en valor que hagin pogut mantenir el grup propi al Parlament.

Mena ha afirmat que la seva prioritat és que hi hagi un govern progressista a Catalunya i ha subratllat que només treballaran en aquesta direcció. De totes maneres, en resposta a preguntes dels periodistes no ha tancat la porta a poder donar suport a la investidura i després no entrar a govern i ha assegurat que «hi ha diverses fórmules per tenir estabilitat», encara que ha insistit que la seva primera opció és «aconseguir un govern d'esquerres».

En qualsevol cas, Mena ha rebutjat posar condicions en públic per a les negociacions. Ha afirmat que mantenen tots els posicionaments que han expressat en campanya però ha evitat dir obertament si el Hard Rock és una línia vermella per al pacte. El portaveu s'ha limitat a afirmar que el pacte s'ha de basar en un acord «de continguts» que assegura que treballaran amb els equips negociadors i ha dit que els seus vots són «imprescindibles» per a un tripartit.

El portaveu de Catalunya en Comú sí que ha volgut deixar clar que no contemplen cap escenari en què hagin de pactar amb el PPC. «A l'acord d'esquerres i progressista no hi entra ni per activa ni per passiva el PPC», ha afirmat. Aquest posicionament canviaria respecte a les eleccions municipals, quan Jaume Collboni va ser escollit alcalde gràcies als vots dels comuns i el PP.

Sobre Junts, Mena ha reclamat a Illa que descarti qualsevol acord amb ells, com afirma que ja ha fet el mateix Puigdemont. El portaveu també ha dit que Puigdemont busca una repetició electoral i l'ha advertit que «s'equivoca» i que «és perjudicial per als interessos del país». A més, ha recriminat al líder de Junts+ que no s'hagi apartat de la primera línia després de no guanyar les eleccions i l'ha acusat de no complir la seva paraula.

Autocrítica

Els comuns afirmen que han fet autocrítica després del que ja admeten que són uns mals resultats. Mena ha dit que s'esperaven que fossin «millors» i ha assegurat que ho entomen com un «toc d'atenció». Un dels objectius que es marquen és millorar la seva implantació territorial, ja que l'única circumscripció que els ha donat diputats ha estat Barcelona.

Segons el portaveu de la formació, una explicació per a la seva davallada és la polarització a les eleccions. A més, ha lamentat que la crida al vot útil que els socialistes han fet al llarg de la campanya al final ha tingut efecte.

