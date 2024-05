El PSC obre converses per a investir Illa i avisa que no farà Puigdemont president

El PSC dona el tret de sortida a les negociacions per buscar suports per a investir Salvador Illa com a nou president de la Generalitat. Així ho ha dit la portaveu del partit, Núria Parlon, després de la reunió de la Comissió Executiva, en què s'ha aprovat constituir el grup encarregat de les converses.

Segons Parlon, als socialistes els agradaria poder entendre's amb les forces progressistes però ha afirmat que parlaran amb tothom «excepte amb qui tingui discursos d'odi».

D'altra banda, el PSC ja ha tancat la porta a facilitar la investidura del líder de Junts+, Carles Puigdemont, encara que «amenaci amb bloquejar el govern progressista de l'Estat». «L'independentisme no té una majoria legítima per reclamar el Govern», ha dit la portaveu.

