Vox denuncia «agressions» als seus apoderats a Tarragona

El director de la campanya de Vox, Joan Garriga, ha afirmat que si les enquestes es confirmen i l'independentisme o l'esquerra pot sumar per formar govern serà «un drama per a Catalunya» i un «mal resultat» per a Vox i per a Espanya.

Garriga ha denunciat suposades «agressions» als apoderats de Vox als col·legis electorals, i ha citat un incident a Tarragona on «ha hagut d'intervenir l'autoritat».

«A Catalunya no hi ha normalitat, hi ha agressions», ha dit, perquè «hi ha una cultura de la por promoguda per institucions» que criminalitzen" la «llibertat i la seguretat de tots els catalans». També s'ha mostrat convençut que Vox «consolidarà la plaça» a Catalunya.

Et pot interessar: