Vox es mostra «optimista» i espera que l'impuls del vot jove li permeti «consolidar-se» a Catalunya i superar el PP

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arribat a les set de la tarda a l'Hotel Avenida Palace de Barcelona, on Vox segueix la nit electoral. Ignacio Garriga ho farà a dos quarts de nou del vespre. Fonts de la formació es mostren optimistes respecte als resultats d'aquesta nit.

Esperen que el vot jove propulsi les opcions del partit i «consolidin» Vox com la primera força espanyolista a Catalunya per davant del PP. Per si de cas, Vox ha demanat a l'hotel de la Gran Via de Barcelona que li permeti sortir al balcó, però la direcció de l'establiment s'hi ha negat bàsicament perquè no disposa d'un balcó, sinó d'una lleixa. Si hi ha parlaments als militants del carrer haurà de ser amb els finestrals oberts però des de dins de la sala.

Les mateixes fonts admeten que estan sorpresos de la baixa participació en aquests comicis, però recorden que les eleccions basques també van registrar una participació baixa i això no els va impedir entrar al parlament.

En declaracions als mitjans a la seva arribada a la seu electoral, Abascal ha apuntat que espera que les urnes validin la «consolidació» de la seva formació «com una de les principals forces polítiques de Catalunya».

Les sensacions, segons Abascal, són «realment positives» perquè Vox «ha parlat realment dels problemes que afecten els catalans com la inseguretat, els problemes de convivència i la manca de llibertat a les escoles» i «no ha estat en la politiqueria i els pactes».

Et pot interessar: