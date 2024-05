ERC intueix uns mals resultats per aquest 12-M: «Avui no serà una bona nit»

«Avui no serà una bona nit». Amb aquestes paraules ha comparegut la portaveu d'ERC, Raquel Sans, per valorar les dades de participació i els primers sondejos d'aquest 12-M.

Des de la seu electoral de l'Estació del Nord, Sans ha parlat acompanyada del vicesecretari d'imatge, comunicació i estratègia del partit, Oriol Duran.

Sans ha admès que les primeres dades fan intuir uns mals resultats per a ERC, si bé s'ha emplaçat a esperar com avança el vespre i com s'acaben concretant les xifres. Sans ha afegit que les «primeres sensacions» indiquen que les dades «no agradaran». «Ens obligaran a fer reflexions durant aquesta nit», ha conclòs Sans.

Et pot interessar: