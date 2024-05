Aragonès arriba a l'Estació del Nord per fer seguiment de la nit electoral del 12-M

El candidat d'ERC a les eleccions d'aquest 12-M, Pere Aragonès, ha arribat a l'Estació del Nord a les 19:45 hores per fer seguiment de la nit electoral. El president del Govern i candidat a la reelecció ha entrat acompanyat de la seva dona a l'espai on ERC esperarà els resultats dels comicis.

A les 18:35 hi ha arribat el president del partit, Oriol Junqueras, que ha dit que és «optimista». No hi ha de moment ni la vicepresidenta del Govern i número 2 de la llista, Laura Vilagrà, ni la candidata per Lleida i adjunta a la secretaria general del partit, Marta Vilalta.

De l'executiu només hi ha la consellera Tània Verge i el conseller Manel Balcells. ERC confia a salvar uns resultats que la situïn com a força clau per establir majories.

ERC va aconseguir 33 escons a les últimes eleccions al Parlament, el 2021, quan va empatar amb el PSC en nombre de diputats i diputades, però va obtenir 50.000 vots menys que els socialistes. Després de mesos de negociacions, Aragonès va ser investit president de la Generalitat amb els vots d'ERC, Junts i la CUP.

Et pot interessar: