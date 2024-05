El PSC guanyaria el 12-M amb 37-40 escons seguit de Junts (33-36), segons un sondeig de 3Cat i RTVE

El PSC guanyaria les eleccions amb 37-40 escons, a una distància d'uns 4 diputats respecte a Junts que amb 33-36 arrabassaria a ERC la segona posició, segons un sondeig de 3cat i RTVE.

La candidatura de Pere Aragonès podria perdre entre 6 i 9 diputats quedant-se amb una forquilla d'entre 24-27. El PPC (9-12) i Vox (10-11) es disputarien el quart lloc.

Els populars podrien guanyar fins a 9 diputats mentre que el partit d'extrema dreta mantindria els resultats del 2021. La CUP amb 6-8 en perdria entre 1 i 3; i els Comuns Sumar amb una forquilla d'entre 6-7 escons, en perdria 1 o 2. Cs desapareixeria del Parlament i Aliança Catalana hi entraria amb 1-3 diputats.

Segons el sondeig de 3Cat i RTVE, la suma de diputats de Junts, ERC i la CUP es quedaria amb una forquilla d'entre 63 i 71 (actualment en tenen 74), per tant, només hi hauria majoria absoluta independentista per la part alta de la forquilla.

Si sumem Aliança Catalana, partit amb qui s'han compromès a no pactar, la xifra se situaria entre 64 i 74. La majoria absoluta a la cambra catalana està fixada en 68 diputats.

El sondeig atorga un 27,1% del vot al PSC, un 22,1% a Junts, un 17% a ERC, un 8,1% al PPC, per davant del 7,2% de Vox, el 5,5% de la CUP, el 6,2% de Comuns Sumar i el 3,2% d'Aliança Catalana. Ciutadans quedaria molt lluny de tenir representació al Parlament amb només un 0,5%.

