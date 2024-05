Albiach arriba a la seu dels comuns per seguir la nit electoral: «Tenim la feina feta, estem tranquils i veurem què tal»

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha arribat cap a les 19.50 hores d'aquest diumenge a la seu dels comuns a Barcelona per seguir la nit electoral. Allà l'esperaven l'exalcaldessa de Barcelona i també coordinadora de la formació Ada Colau i el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.

Des dels despatxos de la seu, Albiach viurà l'escrutini amb la tercera líder dels comuns, Candela López, i també amb el seu cap de campanya, David Cid, i el portaveu de CatComú, Joan Mena. «Tenim la feina feta, estem tranquils i veurem què tal», ha dit Albiach a la seva arribada.

Els comuns aspiren a revalidar i si és possible millorar els resultats de l'any 2021, quan van obtenir 8 diputats al Parlament. Confien mantenir el que tenen a la circumscripció de Tarragona i si es compleixen els pronòstics més optimistes podrien aconseguir també un escó per Girona, que l'espai no va obtenir fa tres anys.

