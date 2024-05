Aliança Catalana impedeix els mitjans entrar a la seva seu electoral i deixa els periodistes al carrer

Una trentena de periodistes no han pogut entrar a la seu electoral d'Aliança Catalana a Ripoll malgrat haver-se acreditat fa dies amb normalitat.

Televisions, ràdios i mitjans digitals han desplegat els seus equips a fora el carrer per poder fer la seva feina durant les properes hores. El partit d'ultradreta ha accedit a instal·lar finalment una taula i a donar-los corrent perquè puguin treballar mentre van entrant militants a l'interior.

Alguns periodistes han confirmat que sí que han permès entrar dos mitjans digitals afins al partit, mentre la resta no ho han pogut fer, segons els han dit, per falta d'espai. La líder del partit i cap de llista per Girona, Sílvia Orriols, no ha arribat encara a la seu.

Et pot interessar: