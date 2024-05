Les eleccions d'aquest diumenge tindran dues novetats respecte a les darreres. D'una banda, tots els centres de votació disposaran per primer cop d'una tauleta per «agilitzar» la tramesa de dades.

El Govern ha repartit tauletes als 4.108 representants de l'administració dels diferents col·legis que asseguraran la transmissió de dades de votació i participació durant la jornada electoral.

Una altra novetat és que a través de l'app 'Eleccions Catalunya 2024' o la web es podrà consultar amb més detall el resultat de les votacions. En concret, per primera vegada en unes eleccions a l'estat espanyol, es donarà la informació en directe per cada col·legi electoral.

Així ho han explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i la vicepresidenta Laura Vilagrà, que han comparegut en roda de premsa per explicar el dispositiu electoral.

Vilagrà ha assegurat que en aquestes eleccions s'ha fet un «salt qualitatiu» en transparència i dades. En altres ocasions, ha recordat, es podia accedir a dades per municipis i comarques, però ara també es podrà tenir accés a les dades per col·legi electoral.

A més, l'app inclou dues funcionalitats singulars: el 'pactòmetre' i 'l'últim escó'. La primera funció permetrà a l'usuari crear possibles aliances per aconseguir majories al Parlament mentre que la segona permetrà consultar l'evolució de l'últim escó en joc, que sovint oscil·la per pocs vots entre diferents formacions.

L'opció mostrarà en temps real la candidatura que ha obtingut el darrer diputat i els vots que li manquen a la candidatura més propera per aconseguir-lo.

Tauletes a tots els centres de votació

Fins ara no tots els centres de votació disposaven de tauletes, aquest 12-M, però, això canvia, ja que per primera vegada tots els centres de votació en tindran. Cada representant de l'administració en tindrà una i ja s'ha fet una formació i fins i tot un simulacre.

En concret, es van impartir 163 sessions formatives entre el 22 i el 26 d'abril mentre que el simulacre es va fer dissabte passat. El Govern ha destacat «l'esforç» per agilitzar la tramesa de dades, fet que permetrà fer-ho «en temps real» i de manera «més àgil» l'escrutini i la participació.

Amb les tauletes, ha dit Vilagrà, els representants introduiran les dades i podran fer una fotografia de totes les actes oficials de tots els col·legis i meses de manera que amb intel·ligència artificial es podrà detectar si hi ha algun error en la introducció de dades manualment. «Aquesta és una novetat substancial, perquè serà informació que també traslladarem a la Junta Electoral», ha indicat.

La vicepresidenta ha afegit també que tenen plans de contingència en cas que hi hagi algun error tecnològic, digital o de connexió amb les tauletes. En aquest sentit, ha apuntat que es poden fer servir els sistemes telefònics, com era habitual.

La jornada del 12-M, en xifres

En total s'han habilitat 2.695 locals electorals repartits per tot Catalunya i hi haurà 8.940 meses amb 80.460 membres de meses designats. A banda, hi haurà els 4.108 representants de l'administració que asseguraran la transmissió de dades de votació i participació. Els locals obriran a les 9 h i a partir de les 20 h, un cop tanquin els col·legis, començarà l'escrutini.

El Govern compareixerà a les 10 h per informar sobre la constitució de les meses i possibles incidències i també oferirà dades de participació recollides a les 13 h i a les 18 h. A partir de les 22 h s'informarà dels resultats provisionals.

Un total de 5.754.931 catalans estan cridats a votar a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge. A més, hi ha 243.004 joves que podran votar per primera , després d'haver arribat a la majoria d'edat des dels darrers comicis.

Del total d'electors, 294.594 són residents a l'estranger i inscrits al Cens Electoral dels Residents Absents (CERA), els vots dels quals es recomptaran el divendres 17 de maig. Vilagrà ha apuntat que d'aquests el 8,23% ja ha votat, un percentatge una mica més alt des que des de 2022 s'ha eliminat vot pregat.

Respecte al vot per correu s'han emès 106.031 sol·licituds, fet que representa l'1,94% del cens. Vilagrà ha apuntat que això suposa una reducció respecte a les eleccions del 2021, quan el vot per correu va arribar al 5% del cens. Amb tot, ha recordat que llavors hi havia restriccions de covid.

Per això, ha dit, el vot per correu emès ara s'emmarca dins de la «normalitat prepandèmica» i se situa per sobre del vot del 2017 (1,51% del cens).

