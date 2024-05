Gairebé 100.000 catalans han votat per correu, lluny del rècord en la pandèmia

Un carter de Correus entrega els vots per correu.ACN

Correus ha admès 97.452 vots per correu per a les eleccions catalanes d'aquest diumenge, 12 de maig, una xifra molt inferior al rècord registrat el 2021 (269.505), en plena pandèmia. Els vots per correu són un 91,1 % del total de les sol·licituds admeses, que van ser 106.963.

Per províncies, 72.274 dels vots admesos formen part de la circumscripció de Barcelona; 8.901 corresponen a Girona; 7.705 a Lleida; i 8.572 a Tarragona.

Quan s'obrin els locals electorals, un primer equip lliurarà els vots en custòdia a les 8.940 meses electorals, mentre que un altre grup farà arribar a les meses els vots per correu que puguin arribar durant aquesta mateixa jornada. D'això s'encarregaran més de 2.800 professionals de Correus, entre personal de repartiment, oficines i centres de tractament.

Finalment, personal de Correus recollirà un sobre amb una còpia del resultat de l'escrutini de les meses electorals quan es tanquin les votacions

