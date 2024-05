Un total de 5.754.931 persones podran exercir demà el seu dret al vot a Catalunya

Un total de 5.754.931 persones estan cridades a exercir demà el seu dret a votar en les eleccions al Parlament de Catalunya en algun dels 2.695 col·legis electorals que s'instal·laran per tot el territori català.

La vicerpresidenta del Govern i consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat aquest dissabte en roda de premsa que dels més de 5,7 milions d'electors, uns 243.000 són joves que s'incorporen per primera vegada com a votants.

A més, es constituiran als col·legis electorals un total de 8.940 meses i 80.000 persones han estat mobilitzades com a titulars o suplents d'aquests punts de votació per permetre la bona evolució de la jornada electoral.

Dels 5.754.931 electors, 130.864 més que en els comicis del 2021, poc més de 243.000 són joves que s'incorporen per primera vegada com a votants.

Un total de 106.031 persones han votat ja per correu, la qual cosa suposa l'1,95 % del cens, un percentatge bastant per sota del 5 % que ho va fer el 2021, en un context encara de pandèmia, i dels catalans residents a l'estranger, uns 300.000, han votat únicament 24.233, la qual cosa suposa un 8,23 %.

Vilagrà ha detallat que tot està ja preparat perquè a les 9.00 hores de matí obrin els col·legis electorals, en els quals ja fa dies que s'ha anat portant el material necessari, entre el qual destaca 5,8 milions de paperetes de les diferents candidatures i de 6,2 milions de sobres.

A les eleccions de demà, es presenten en total 64 candidatures que opten per alguns dels 135 escons en joc: 85 a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona i 15 a Lleida.

Entre les novetats, destaca la distribució de tauletes entre 4.108 representants de les administracions, bàsicament de l'àmbit local, per transmetre amb rapidesa les dades de l'escrutini de tots els col·legis eletorals a la Generalitat.

Vilagrà ha apuntat que la informació es farà pública així de manera més ràpida i que, al mateix temps, es podran fer fotos amb les tauletes de les actes que s'aixequin a cada taula, que s'acararà amb les dades transmeses utilitzant la Intel·ligència Artificial.

«Tots els centres de votació tindran per primera vegada una tauleta. No havia passat mai fins ara. Hem fet un esforç perquè la tecnologia arribi a tot arreu», ha ressaltat la consellera.

A més, la Generalitat ha habilitat una web i una app per poder oferir les dades de l'escrutini en temps real i, per primera vegada, es comptarà també amb la informació per col·legis electorals i no només per municipis, comarques i províncies.

Vilagrà ha apuntat que aquestes dades més detallades faran més fàcil seguir la informació relativa als escons que ballen a les diferents circumscripcions. Unes 500 persones vetllaran pel processament de les dades des del centre de control instal·lat per la Generalitat.

Els mitjans de comunicació podran tenir també accés a informació més detallada, com els resultats per taules. La informació sobre l'escrutini es facilitarà en català, castellà, aranès i anglès.

