Sánchez fa una crida a votar a Illa per garantir «l'estabilitat i prosperitat» de Catalunya

El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet una crida a votar el cap de llista socialista, Salvador Illa, a les eleccions del 12 de maig per aconseguir «una victòria àmplia» que garanteixi «estabilitat i prosperitat» a Catalunya.

«Dos presidents de dretes a la Moncloa i al Palau de la Generalitat van portar Catalunya a la fallida i dos presidents socialistes serem els que la farem avançar», ha subratllat el cap de l'executiu espanyol durant un míting del PSC a Montmeló, que ha reunit unes 2.000 persones segons l'organització. Sánchez ha remarcat que a Catalunya «s'ha patit una dècada perduda en oportunitats, drets i cohesió social».

Sánchez ha reclamat una victòria «àmplia» per a Illa per garantir «estabilitat» i «força de govern». Segons ha dit, els dos socialistes plegats faran «que Catalunya avanci en drets, oportunitats i convivència».

El president del govern espanyol ha lamentat la «dècada perduda» a Catalunya i s'ha referit als mals resultats a l'informe PISA i a la poca inversió en energies renovables i en sanitat.

«Per això és tan important que us mobilitzeu per a la nova etapa, basada en l'avenç i no la paràlisis, en la convivència i no la divisió», ha subratllat. El líder del PSOE ha demanat «que ningú es quedi a casa».

Per fer la crida al vot, Sánchez ha aprofitat per citar l'expresident del govern espanyol José María Aznar, que a les darreres eleccions va demanar «a qui pugui fer, que faci» per evitar un govern socialista: «Li responem 'a qui pugui votar, que voti el PSC'», ha sentenciat.

Durant la seva intervenció Sánchez ha insistit que és «víctima de la màquina del fang» pel fet de ser secretari general del PSOE i ha volgut mostrar la seva «solidaritat» a tothom qui ho pateix, que ha afirmat que acostumen a ser dones.

