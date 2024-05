Alejo Vidal-Quadras en un acte del PPC: «De Vox no se'n parla, i als nacionalismes ni aigua»

L'expresident del PPC i fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha fet públic el seu suport a la candidatura del PPC encapçalada per Alejandro Fernández al Parlament. Vidal-Quadras ha centrat bona part del discurs a carregar contra el PSC assegurant que «és un col·laborador necessari dels colpistes» i ha descrit a Salvador Illa com un candidat «incolor, inodor, insípid i translúcid».

Quadras ha regalat un eslògan a Fernández: «De Vox no se'n parla, i als nacionalismes ni aigua». El candidat dels populars s'ha presentat com el «deixeble» de Quadras i ha agraït el seu suport criticant el «nacionalisme», on hi ha encabit «des del PSC fins a Aliança Catalana». «És nociu i perillós», ha etzibat.

Vidal-Quadras ha reaparegut a Catalunya després que el novembre passat rebés un tret a la mandíbula al mig del carrer a Madrid. L'acte electoral ha estat al Centre Cívic Pere Pruna, acompanyat també del president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera.

Tot i la fotografia amb Sirera, a les passades eleccions municipals, Vidal-Quadras, va donar suport a Eva Parera, l'alcaldable de Valents. «No sempre hem seguit el mateix camí. La política no és un camí de roses. Tot i les discrepàncies que hi ha a totes les famílies, sempre hem defensat una Catalunya plural i tolerant, inequívocament espanyola», ha dit Sirera.

Vidal-Quadras ha vaticinat «un gran resultat» pel PPC el 12 de maig i ha contraposat el seu projecte al dels socialistes manifestant que «som una nació governada per aquells que la volen destruir».

I ha acusat el PSOE de «dinamitar l'ordre constitucional, abolir la Corona, enfonsar l'economia o condemnar més de la meitat de catalans a l'exili o a la submissió». També ha dit que el procés és una «font inesgotable de frustració, inestabilitat social, inseguretat jurídica i ruïna material».

Reclama «autonomia» pel PPC

El fundador de Vox ha lloat la figura d'Alejandro Fernández de qui ha dit que «té voluntat indomable, que no flaqueja davant d'oportunismes, temptacions o la fatiga».

«Tant de bo li deixin treballar el temps suficient perquè el notable ascens que experimentarà creixi fins a transformar-se». De fet, ha llançat un dard als dirigents del PP espanyol demanant «fermesa i principis, solidesa ideològica, i coratge contra el secessionisme totalitari».

Creu que la «recepta de l'èxit» del PPC són «lideratges creïbles, llargs i consolidables, i autonomia de l'organització catalana per fixar les seves estratègies i aliances, sense interferències de la capital». I li ha regalat un eslògan: «De Vox no se'n parla, i als nacionalismes ni aigua».

«Deixeble» de Quadras

A Fernández s'ha presentat com un «deixeble» de Vidal-Quadras i ha expressat que «s'ha inspirat» en ell en l'ús de la ironia. «El separatisme va fer por, però també va fer riure», ha comentat. Ha aprofitat el seu discurs per carregar contra el «nacionalisme» i ha acusat a la resta de partits de «caure a les seves xarxes». «Des del PSC, fins a Aliança Catalana, passant pels comuns i per ERC», ha afegit.

Així, s'ha erigit com «l'alternativa al nacionalisme». «El nacionalisme és nociu, perillós. Classifica les persones segons la seva excepció identitat. I assenyalen amb el dit aquells que són enemics de la pàtria», ha destacat. «No se'ls ha d'amansir, se'ls ha de combatre amb tots els instruments de la democràcia», ha sentenciat.

