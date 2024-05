Junqueras, des de Reus: «Junts i PSC enyoren la Catalunya dels 6 milions perquè enyoren els seus privilegis»

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha volgut reivindicar des de la capital del Baix Camp el dret a vot dels catalans i catalanes que viuen, treballen, i paguen impostos a Catalunya i que no consten al cens electoral. Son un milió de persones.

«Nosaltres estimem la Catalunya dels 8 milions d’habitants perquè volem que tothom visqui bé. Hem de poder decidir conjuntament el futur que volem pel nostres fills i pels nostres nets». Junqueras ha carregat contra Junts i el PSC perquè, diu, «enyoren la Catalunya dels 6 milions i els seus privilegis».

La secretària general del partit, Marta Rovira, encara a l'exili, ha descartat «fer la crossa» al PSC, un partit amb un projecte «que no pretén incrementar la justícia social de Catalunya».

Per això, Rovira ha fet una crida a votar els republicans.«Som la garantia de més escoles, de més personal docent, de més personal sanitari, més mossos i mosses d'esquadra i de més inversió social».

I ha afegit: «També som la garantia que arribi al nostre país la democràcia en forma de referèndum perquè tothom, pensi el que pensi, parli el que parli, pugui votar per la llibertat del nostre país».

En un acte a Reus amb unes 300 persones, la cap de llista per Tarragona, Raquel Sans, ha reivindicat l'honestedat d'Esquerra en la gestió pública i la persistència per fer possible el que semblava impossible.

«Reivindiquem 93 anys sense corrupció, ni 3% ni mascaretes, defensant la llibertat del nostre país», ha etzibat a Junts i PSC. Sans ha alertat que només Esquerra defensa la llengua catalana davant de la «política de braços caiguts» de Junts, que van retallar canals com el Super 3 -«els nostres fills ho estan pagant molt car»-, i davant d'un PSC que defensen ara el mateix model lingüístic que Cs. La cap de llista per Tarragona també ha explicat que una de les maneres de reforçar-lo és l'escola, on calen més mestres.

«Tot això s'ha de pagar, i les finances estan al límit, per això necessitem un finançament singular per tenir recursos. Que els diners dels nostres hospitals vagin a les radials de Madrid no és un privilegi, com diu el PSC, és tenir la cara molt dura», ha conclòs.

A Reus, també hi ha intervingut l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha enumerat les fites que ha aconseguit Esquerra amb les negociacions amb el govern espanyol: la reforma de la sedició, els indults i la llei d’amnistia.

Una llei d’amnistia que «el candidat del PSC va dir que no seria possible», ha recordat. Forcadell, dirigint-se a Salvador Illa, ha defensat que «l’amnistia ha arribat de la mà d’Esquerra i porta el nom de dones republicanes, com el de Marta Rovira, Marta Vilaret, Pilar Vallugera o Teresa Jordà.»

La benvinguda a l’acte l’ha fet la número 3 a la llista per Tarragona Irene Aragonès, que ha defensat la feina del Govern Aragonès «per revertir les retallades» i posar tots els recursos «al servei dels catalans i les catalanes».

