Una jove que acusa un perruquer d'abús sexual relata que mentre plorava ell li deia que tenia clientes «molt satisfetes»

Una jove que acusa d'abús sexual un perruquer de Barcelona ha indicat que l'home va oferir-li el «tracte especial» de fer-li un massatge perquè va acudir al local per recomanació d'una amiga. Ho ha dit en el judici a l'Audiència de Barcelona, en què ha apuntat que va fer-li tocaments, va besar-li els pits i va penetrar-li la vagina amb els dits malgrat negar-s'hi. «Jo plorava i ell em deia que tenia clientes molt satisfetes», ha avisat.

Ha afegit que no va intentar fugir perquè creia que l'establiment estava tancat amb clau. L'home ha negat els fets i ha relatat que va oferir-se a fer-li «estiraments» perquè la víctima tenia contractures. Ha afirmat que ella va demanar-li un massatge i va despullar-se voluntàriament «com en una pel·lícula». La fiscalia ha demanat set anys de presó per a l'acusat i una indemnització de més de 23.500 euros per a la víctima en concepte de responsabilitat civil, danys morals i seqüeles. Per la seva banda, la defensa ha demanat l'absolució del perruquer.

Els fets van passar el mes de gener de 2020 en una perruqueria ubicada al carrer Galileu de Barcelona i que regenta l’acusat. Segons ha explicat la víctima, va acudir-hi per tallar-se els cabells després d’haver acompanyat una amiga dies abans i que el propietari de l’establiment i presumpte autor dels fets li donés una targeta amb un descompte.

D’acord amb la versió de la noia, l’home va rentar-li el cabell i va posar-li una mascareta capil·lar. «Em va agafar el telèfon mòbil que jo tenia entre les cames i em va dir que me’l treia perquè estigués més còmode», ha declarat. A més, ha afegit que l’acusat va explicar-li que havien d’esperar una estona perquè el producte li fes efecte. Va oferir-se a practicar-li un massatge mentrestant: «Em va dir que ho feia amb clientes amb un tracte especial», ha assegurat.

Així, ha comentat que va fer-la pujar a la planta superior, on hi havia una llitera, i va demanar-li que s’estirés a sobre i es posés bocaterrosa. «Primer em va dir que m’aixequés una mica la dessuadora per evitar que m’embrutés amb l’oli que estava fent servir», ha detallat la noia que ha assenyalat que després li va proposar que es tragués les malles que duia.

«Va començar a tocar-me les cames i va anar pujant fins arribar a la vagina», ha comentat la noia que ha dit que va posar-se boca amunt i l’home va tocar-li els pits i va fer-li petons sobre les mames. Tot seguit va penetrar-la amb els dits. «Jo vaig començar a plorar i li vaig dir que parés i ell em va dir que tenia moltes clientes satisfetes», ha afirmat.

