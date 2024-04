Desnonen una família amb una filla de cinc anys al barri d'Icomar de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra i els manifestants davant l'edifici on s'ha desnonat una família a Tarragona.ACN

El jutjat d'instància número 7 de Tarragona ha executat aquest dijous el desnonament d'una família amb una filla de cinc anys al barri d'Icomar de Tarragona.

Els Mossos d'Esquadra, que han desplegat un ampli dispositiu amb quinze agents dels ARRO, s'han desplaçat fins al carrer de l'Horta Gran dues hores abans de l'hora prevista per executar el llançament. D'aquesta manera, han pogut acordonar la zona i evitar que la trentena de manifestants, cridats pel Sindicat de l'Habitatge de Tarragona, poguessin apropar-se a l'immoble i bloquejar l'entrada.

Aquest ha estat el quart intent de desnonament que ha viscut la família des del juny del 2023. L'últim va ser al febrer, quan van aconseguir aturar-lo gràcies a la mobilització ciutadana.

El Mohamed i la seva família viuen a Tarragona des de l'agost del 2022. A principis del 2023 van ocupar un dels pisos del bloc número 4 del barri d'Icomar, a Tarragona, propietat del fons voltor Divarian. El juny de l'any passat van rebre el primer avís de desnonament, que va acabar ajornant-se per motius administratius, segons ha explicat la Yasmina, membre del Sindicat de l'Habitatge de Tarragona. Una situació que aquesta família amb una filla de cinc anys ha viscut fins a quatre vegades.

L'últim intent de desnonament va tenir lloc el passat mes de febrer. En aquell moment, la pressió ciutadana va evitar que els fessin fora. Aquest dijous, i després de l'experiència prèvia, la comitiva judicial ha demanat una major presència dels Mossos d'Esquadra que s'han desplaçat fins a l'immoble amb una quinzena d'agents dels ARRO. De fet, a quarts de vuit del matí, dues hores abans de l'hora prevista per executar el llançament, el cos policial ja estava acordonant la zona, per evitar que es pogués bloquejar l'entrada.

A quarts de deu del matí, una trentena de manifestants han anat arribant a l'edifici amb la voluntat de donar suport a la família i evitar el desnonament. Tot i això, s'han topat amb un cordó policial que els impedia l'accés a l'immoble i s'han vist obligats a denunciar els fets des de la distància. A les dotze del migdia, el Mohamed i la seva família ja havien tret totes les pertinences del pis.

Des del Sindicat de l'Habitatge de Tarragona han afirmat a l'ACN que intentaran negociar amb Serveis Socials per trobar una alternativa residencial per a la família afectada, almenys, durant els pròxims dies. En cas negatiu, no descarten que es puguin quedar a viure en un dels pisos de l'edifici d'Adif que el sindicat va ocupar a mitjans de març.

