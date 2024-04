Una joven que acusa a un peluquero de abuso sexual relata que mientras lloraba él le decía que tenía clientas «muy satisfechas»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Una joven que acusa de abuso sexual a un peluquero de Barcelona ha indicado que el hombre le ofreció el «trato especial» de hacerle un masaje porque acudió al local por recomendación de una amiga. Lo ha dicho en el juicio en la Audiencia de Barcelona, en la que ha apuntado que le hizo tocamientos, le besó los pechos y le penetró la vagina con los dedos a pesar de negarse. «Yo lloraba y él me decía que tenía clientas muy satisfechas», ha avisado.

Ha añadido que no intentó huir porque creía que el establecimiento estaba cerrado con llave. El hombre ha negado los hechos y ha relatado que se ofreció a hacerle «estiramientos» porque la víctima tenía contracturas. Ha afirmado que ella le pidió un masaje y se desnudó voluntariamente «como en una película». La fiscalía ha pedido siete años de prisión para el acusado y una indemnización de más de 23.500 euros para la víctima en concepto de responsabilidad civil, daños morales y secuelas. Por su parte, la defensa ha pedido la absolución del peluquero.

Los hechos pasaron en el mes de enero de 2020 en una peluquería ubicada en la calle Galileu de Barcelona y que regenta el acusado. Según ha explicado la víctima, acudió para cortarse el pelo después de haber acompañado a una amiga días antes y que el propietario del establecimiento y presunto autor de los hechos le diera una tarjeta con un descuento.

De acuerdo con la versión de la chica, el hombre le lavó el pelo y le puso una mascarilla capilar. «Me cogió el teléfono móvil que yo tenía entre las piernas y me dijo que me lo sacaba para que estuviera más cómoda», ha declarado. Además, ha añadido que el acusado le explicó que tenían que esperar un rato para que el producto se aplicara bien. Se ofreció a practicarle un masaje mientras tanto: «Me dijo que lo hacía con clientas con un trato especial», ha asegurado.

Así, ha comentado que la hizo subir a la planta superior, donde había una camilla, y le pidió que se pusiera encima y boca arriba. «Primero me dijo que me levantara un poco la sudadera para evitar que me ensuciara con el aceite que estaba utilizando», ha detallado la chica que ha señalado qué después le propuso que se quitara las mallas que llevaba.

«Empezó a tocarme las piernas y fue subiendo hasta llegar a la vagina», ha comentado la chica que ha dicho que se puso boca arriba y el hombre le tocó los pechos y le dio besos sobre ellos. Acto seguido la penetró con los dedos. «Yo empecé a llorar y le dije que parara y él me dijo que tenía muchas clientas satisfechas», ha afirmado.

