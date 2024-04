La crisi en la distribució de llibres: un cas que encara arrossega 300.000 exemplars bloquejats

El sector editorial es va endinsar el setembre del 2022 en un sotrac sense precedents. La distribució de llibres va patir retards i falta d'estoc durant mesos, una situació que un any i mig després encara no està del tot resolta. L'origen del caos rau en la fusió de dos dels referents de la distribució, les Punxes i Àgora, que van passar a operar conjuntament sota el paraigües d'Entredos Logistics.

El cas està pendent de la demanda que una vintena d'editorials han interposat contra la distribuïdora, a qui reclamen 2,8 milions. L'ombra de la crisi encara és allargada, amb 300.000 exemplars bloquejats al magatzem d'Entredos –que l’empresa rebaixa a 200.000- pendents de retornar a les editorials, que han hagut de reimprimir desenes de títols.

Fa un any i mig el món editorial va veure's imbuït en una profunda crisi en la distribució de llibres. L'atzucac, que es va allargar durant mesos, va començar el setembre del 2022 amb les novetats, que no arribaven a les lleixes, i va continuar amb les reposicions d'exemplars i els volums de fons. La situació es va allargar durant mesos fins que algunes de les editorials afectades van optar per contractar els serveis d’un altre operador logístic.

La situació va afectar principalment els llibres en català, però també els de castellà, una circumstància que va generar pèrdues de facturació a algunes editorials superiors al 70%, segons va poder saber l'ACN.

Per això, un total de 23 de les editorials perjudicades per l'operació empresarial -que van afectar més de 200 segells i centenars de llibreries de tot el país- van decidir agrupar-se sota la comercialitzadora Xarxa de Llibres per interposar al novembre d'aquell mateix any una demanda judicial contra Àgora, propietat del Grup Enciclopèdia Catalana, un procés que la justícia ha admès a tràmit. Entre els signants hi figuren noms com Cossetània Edicions, Sidillà, Eumo, Bindi Books, Edicions Poncianes, l'Abadia de Montserrat, Barcino, Bromera, Angle, Animallibres o 9 Grup Editorial, entre d'altres.

Àgora, pendent de vendre la divisió logística a les Punxes

Els efectes de l'onada expansiva van impactar contra les finances d'Enciclopèdia Catalana, que arrossegava des de feia temps problemes financers i buscava revertir els entrebancs econòmics amb la posada en marxa del centre logístic. La històrica editorial va presentar un ERO i està pendent de tancar un acord amb Abacus i el productor Jaume Roures per vendre'ls els segells.

En declaracions a l'ACN, Joan Abellà, director general del grup Enciclopèdia Catalana, ha explicat que l'empresa sortirà del negoci logístic i preveu tancar la venda de les seves accions a Entredos al seu altre soci, les Punxes.

«Estem a la fase final, polint els detalls per tancar-ho el més aviat possible», avança Abellà. Amb tot, Enciclopèdia -a través d'Àgora-, mantindria els serveis de distribució administrativa i comercial del segells venuts, conservant «la marca Àgora dins del mercat».

En el context de reestructuració de l'empresa, Abellà assegura que volen deixar «pactat de forma amistosa una situació ara judicialitzada» i reconeix «retards en el processament i la classificació de llibres», que rebaixen a 200.000 exemplars, que volen retornar «de seguida que sigui possible» als editors afectats.

La Cambra del Llibre demana cobrar els endarreriments

Des de la Cambra del Llibre es mostren preocupats per una situació que encara està lluny de resoldre's. «No hem cobrat totes les vendes d'un quadrimestre, el que correspon a finals del 2022 i que inclou la campanya de Nadal. Això ens ha creat problemes financers a les editorials afectades», adverteix en declaracions a l’ACN Jordi Ferré, membre de l'agrupació i director d'una de les empreses afectades, el 9 Grup Editorial, a qui encara li manquen 130.000 llibres.

Malgrat que reconeix que l'afectació és menor i té menys impacte en el «dia a dia», ja que els llibres arriben a les botigues amb normalitat, es manté l'efecte que té per a les empreses, que encara no han recuperat tots els llibres.

Segons càlculs de la Cambra, les editorials afectades per la crisi de la distribució han recuperat aproximadament un 80% del fons que tenien i no hi ha diàleg amb Àgora per assolir el retorn total d'exemplars.

Un dels principals problemes que ha comportat per a les editorials és el fet que no es van poder servir llibres dels quals hi havia demanda i, alhora, han hagut de reimprimir títols per garantir que arribaven als lectors, el que ha suposat una doble inversió.

Les editorials reclamen una solució immediata

Un cas similar és el de l'editorial Sidillà, que preveu una diada tranquil·la pel que fa a la distribució, però amb 8.000 llibres que encara són en una ubicació desconeguda. Ho ho explica la seva responsable, Judit Pujadó, a l'ACN, que també lamenta que es tracta d'una situació que els ha obligat a reeditar diversos volums.

«Ens ha tocat invertir molts diners, i per això esperem que es pugui resoldre», subratlla. «Hi ha llibres que són molt cars d'imprimir i dels quals no en tenim més exemplars», lamenta.

«No només hi hem perdut nosaltres, sinó també ells perquè han perdut els beneficis de llibres que s'haurien pogut vendre i que no s'han venut», conclou. Pel que fa als pròxims passos a seguir, si bé la demanda continua el seu curs i sense esperar «una solució immediata», insisteix en la importància que Àgora «es faci càrrec del desastre».

«Per irresponsabilitat o pel que sigui, però això ha estat un desastre que ha deixat molta gent damnificada, persones treballant amb préstecs perquè no han cobrat les factures que tenien pendents de l'últim trimestre de fa dos anys», denuncia.

D'altra banda, bona part del malestar prové del desconeixement. «Ni tan sols hem tingut l'opció de buscar aquests llibres, no sabem on son, ni amb quines condicions, no sabem res», lamenta Pujadó.

Manca d'explicacions

Les queixes arriben de tot el sector. La directora de publicacions d'Abadia de Montserrat, Núria Mañé, tot i que reconeix que ja tenen els llibres que necessiten, l'afectació continua ben present.

«El que no aconseguim és que per part d'Àgora algú es reuneixi amb nosaltres per parlar d'aquesta demanda i començar a negociar què es pot fer per arreglar la situació, perquè hi ha molts llibres no s'han tornat, i això ha ocasionat molts perjudicis», assenyala a l’Agència.

En el seu cas, comptabilitzen les pèrdues en milers d'exemplars, tot i que no disposen d'una xifra específica. Quan va esclatar la crisi, disposaven de prou estoc de llibres per passar una temporada, però s'han hagut d'espavilar.

«Nosaltres tenim un llibre de català per a adults que es diu 'A Punt' i que al setembre es necessitava. Vam poder servir unes comandes, però es tracta d'un exemplar que cada curs fa falta», detalla Mañé.

De fet, molts dels llibres que tenen són de fons: acadèmics, infantils, de música o de llengües. Altres títols desapareguts, però, tenien més a veure amb un moment molt concret.

«Són llibres que un cop ha passat la novetat no es venen, però que has de tenir disponibles», explica, i considera que és precisament aquest l’espai que ha perdut l’oportunitat de venda. Mañé lamenta que a Catalunya hi hagi un sector editorial «molt important» i que una «mala gestió» ha acabat provocant que s'hagin hagut de buscar «la vida a fora».

Eixugar les pèrdues

També des l'editorial Barcino afronten les perspectives de Sant Jordi de manera més relaxada que l’any anterior. Amb tot, el seu director, Oriol Magrinyà, ha constatat a l’ACN que encara s'arrosseguen problemes «heretats» de la crisi, amb prop de 10.000 exemplars de l'editorial que estan «immobilitzats» o «perduts» en un magatzem d'Àgora.

«No sabem quins llibres, quants exactament ni quan els tindrem», ha lamentat. El que sí que està garantit des de ja fa un temps és servir les novetats i els volums de fons i és que l'editorial va normalitzar la situació amb un canvi d'operador logístic, però encara hi ha «serrells i qüestions» pendents de resoldre.

L'editorial va poder esquivar una part de la crisi amb els exemplars que tenia en un magatzem propi, però també han hagut de tornar a imprimir algun títol «quan no hauria calgut». El director de Barcino és pessimista davant la possibilitat de recuperar els diners perduts.

Encara que la justícia els doni la raó i els reconegui la quantitat demanada, Magrinyà creu que no serà possible rescabalar les pèrdues perquè hi ha exemplars perduts que no creu que es puguin recuperar i per la impossibilitat de quantificar les vendes que no s'han produït.

Pel Gremi de Llibreters: «una pantalla gairebé superada»

El president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco, ha assegurat que la crisi de la distribució està actualment «gairebé solucionada» en un 95%. «Comparat amb fa un o dos anys, estem a la glòria», ha reconegut.

Del Arco ha dit que encara hi ha detalls a millorar pel que fa a la preparació dels paquets per a fer els enviaments, en la localització d'alguns títols puntuals i que queden pendent de resoldre «alguns serrells administratius». «És una pantalla gairebé superada», ha celebrat.

Pel que fa a la diada de Sant Jordi, ha dit que l'afronten amb més tranquil·litat perquè la majoria de paquets han arribat «bé» i els llibres estan preparats per a sortir a les parades.

