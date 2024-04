Activitat frenètica a les floristeries per deixar a punt totes les roses a dos dies de Sant Jordi

A dos dies de Sant Jordi, els floristes treballen a contrarellotge per tenir-ho tot a punt per Sant Jordi. I és que el procés per deixar preparades totes les roses no és ràpid. Un cop es reben, s'han de desfullar i treure les espines una a una.

Després, es talla la tija per hidratar la flor i se li posen els complements perquè quedi llesta per vendre. Precisament, aquesta decoració és la que n'encareix el preu.

El gerent de Flors Laguarda a Santa Coloma de Farners, Eduard Maynegra, explica que Sant Jordi és «el dia» i assenyala que han de «multiplicar-se» per poder arribar a temps. A la Jonquera, la responsable de Mosaic Floral, Sònia Pous, també admet que treballen «intensament» per tenir-ho tot a punt.

Cal tenir en compte que les roses arriben uns quatre dies abans de la diada a la floristeria. A partir d'aquell moment, s'inicia un procés de tractament de cadascuna de les flors per tal de mantenir-les «en perfecte estat» fins al 23 d'abril, per la diada de Sant Jordi.

Cada rosa passa per les mans dels floristes que, després de desfullar-les i treure'n les espines, les hidraten i decoren amb diversos complements. Finalment, les mantenen amb aigua i en cambres frigorífiques per evitar que perdin qualitat.

«Hi ha una feinada per cada rosa que ens arriba», assenyala Eduard Maynegra, gerent de l'empresa Flors Laguarda de Santa Coloma de Farners. De fet, els cinc treballadors que té a l'empresa aquests dies els dediquen a Sant Jordi.

A la Jonquera (Alt Empordà), la gerent de Mosaic Floral, Sònia Pous, també fa dies que té l'equip bolcat en la diada. «Estem tots implicats, equip i família, per fer que aquest dia sigui impressionant», explica, i afegeix: «Hi ha molta feina, però la recompensa val la pena perquè Sant Jordi és una diada emocionant».

A Mosaic Floral ja fa dies que tenen «tots els adornaments a punt» per col·locar-hi les roses. Els preparen amb cura i cada any els renoven perquè volen que siguin «un tret diferencial» de la seva floristeria.

Pous detalla que cada any repeteix amb una decoració que té forma de cor, però que innova amb la resta de creacions, tot i admetre que cada cop li costa més fer-ne de noves, sempre acaba trobant alguna idea artística per oferir per Sant Jordi. «El que sí que intento és tenir-ne sempre amb un drac i la senyera, perquè els clients ho busquen molt», trasllada.

A banda de les roses més decorades i especials, també en venen amb les típiques bosses individuals preparades per entregar la rosa sola. A dos dies vista de la diada, ja tenen totes les roses a la floristeria i les van muntant.

Enguany, n'han comprat prop de 1.000 que vendran des de la seva botiga i també des d'una paradeta que instal·len cada any al carrer. A més, algunes les distribueixen per comerços, que les compren per entregar als seus clients, entitats o centres escolars. Pous diu que és la quantitat de roses que solen comprar cada any i que les acostumen a vendre totes.

Per la seva banda, gerent de l'empresa Flors Laguarda explica que aquest any han comprat 2.500 roses per Sant Jordi i també esperen vendre-les totes. Com passa a la majoria de floristeries catalanes, no hi ha roses del país.

Les que han comprat són de Colòmbia, l'Equador i Holanda. Aquestes últimes són més grans, més obertes i amb una bona tija que pot fer un metre, mentre que les que venen de l'Amèrica Llatina són més tancades.

Això mateix és el que els passa a la floristeria Mosaic Floral de la Jonquera. La responsable de l'establiment explica que totes les roses que vendran per Sant Jordi «són d'importació de Colòmbia o l'Equador perquè de productors locals en queden molt pocs». Pel que fa als rosers, els que vendrà a la Jonquera provenen d'Holanda i alguns, en aquest cas sí, són nacionals.

El preu es manté

Pel que fa al preu de les roses per aquesta diada de Sant Jordi, Eduard Maynegra explica que «és gairebé el mateix», ja que, malgrat que la rosa d'Holanda és més cara per unitat, el cost de transport és molt menor.

En el cas de la floristeria de la Jonquera, Pous admet que «el preu no canvia gaire» d'un any a l'altre i que «depèn del preu de venda dels productors». El que sí que detalla és que la diferència entre roses la marca «el punt artístic» que fa que «el preu augmenti».

En la mateixa línia, Maynegra explica que el que incrementa, o no, el preu d'una rosa són els complements. «Depèn molt del que vulguis, hi ha coses que venen d'altres llocs que són diferents i que fan que s'encareixi», remarca.

Pel que fa al nombre de vendes, «l'estrella és la vermella», tot i que Pous afirma que també en compren de blaves, grogues o amb l'arc de Sant Martí, «que l'any passat es va vendre molt bé».

La sequera no influeix en el cultiu

El fet que el 100% de les roses provinguin de cultius estrangers provoca que la sequera no influeixi en el preu. «A vegades és el contrari, les roses tenen malalties per excés d'aigua», diu el gerent de Flors Laguarda, que assenyala, però, que «aquest any, són de molt bona qualitat». El que sí que noten els floristes és que «la gent no compra tanta planta de temporada durant l'any».

Pel fet d'estar ubicats en zona transfronterera, la gerent de Mosaic Floral -part d'un negoci familiar amb mig segle d'història- diu que per Sant Jordi sempre ven alguna rosa a francesos. «De França no hi ha un client habitual, però sí que la gent de la Catalunya del Nord coneix la tradició i algun sí que compra», remarca, tot i admetre que «a la majoria se'ls ha d'explicar la tradició perquè ho veuen tot guarnit i s'interessen».

Per als floristes, igual que per als llibretes, el temps que farà per Sant Jordi és crucial i, per això, no deixen de mirar la previsió meteorològica. Pous s'ho pren de forma optimista. «Ens preocupa que plogui per Sant Jordi, però l'Ajuntament disposa d'opcions com la sala per posar-nos a cobert si cal», conclou.

