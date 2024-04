El sector del llibre afronta Sant Jordi amb optimisme, però tem la previsió de pluges

El sector del llibre i els floristes afronten una festivitat de Sant Jordi amb «optimisme», amb una previsió de vendes de més d'1,8 milions d'exemplars de llibres i uns 7 milions de roses, si bé els preocupa que la climatologia pugui entelar una jornada que esperen pletòrica.

A dos dies de la celebració de Sant Jordi, els membres dels diferents gremis implicats en la jornada tenen la vista posada en el cel davant les previsions meteorològiques, que auguren pluja per dimarts, el primer Dia del Llibre i la Rosa que cau en laborable després de la pandèmia de coronavirus.

Serà un any de rècord pel que fa al nombre de paradistes en espais destinats al llibre i la rosa, i només a Barcelona hi haurà un total de 336 parades, enfront de les 320 de l'any passat, a més de comptar amb un altre centenar de llibreries, amb què el total arribarà a les 435, amb espais que es recuperen íntegrament com la Rambla, des de plaça Catalunya fins a Santa Mònica.

En els últims dies, ja s'ha notat un increment de clients a les llibreries, uns lectors que han començat a adquirir els títols que desitgen llegir les properes setmanes o que pregunten als seus llibreters prescriptors sobre els títols més adequats per regalar.

En declaracions a EFE, el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco, ha assenyalat que la previsió per a la tradicional festa literària és «bona», encara que no ha amagat que, com sempre, tots els implicats a la festa estan «pendents del temps».

Amb tot, ha destacat que dimarts serà un dia amb «més parades, més llibres, més editorials i més llibreries que mai, i això hem de celebrar-ho». «L'ambient que respirem des de fa dies és de Sant Jordi», ha postil·lat.

