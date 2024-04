L’advocat d'Albert López assegura que no ha fet cap confessió

José Luis Bravo, advocat d’Albert López, un dels dos condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana, ha assegurat que el seu client no ha fet cap confessió.

Segons ha dit en declaracions a Antena 3, ha parlat amb López i ell li ha dit que «tot és fals» i que no hi ha cap document de confessió. «No hi ha hagut cap confessió.

L’únic que Albert ha confessat és la seva participació encobridora en el crim, mai ha admès haver participat en la mort de Pedro», ha assegurat.

Pel que fa a possibles permisos penitenciaris, ha indicat que ja té marcada una pauta i que ja sap quan hi podrà accedir. En aquest sentit, l’advocada de Rosa Peral, Núria González, ha remarcat al mateix mitjà que si sap quan podrà sortir en permís és que ha confessat els fets.

Bravo ha lamentat les informacions sobre una suposada confessió del seu client i ha negat que hi sigui, alhora que ha indicat que volen esbrinar com s’ha filtrat aquesta informació.

En tot cas, ha assegurat que encara que existís una confessió, «no tindria cap transcendència jurídica». Després que la defensa de Rosa Peral hagi apuntat que estudiaven una revisió de la sentència, ha assenyalat que la sentència és «inamovible» i que només podria canviar amb una «prova de caràcter científic irrefutable», però no per un testimoni. Demanar algun tipus de revisió, ha dit, és una «excentricitat».

Pel que fa als permisos penitenciaris, ha assegurat que el seu client ja sap quan hi podrà accedir, i estan lluny encara.

Això li ha servit a l’advocada de Peral, Núria González, per subratllar que si Albert López ja sap quan pot accedir a permisos és perquè ha confessat.

«A Espanya per tenir accés a un benefici penitenciari és obligatori que els presos reconeguin els fets», ha dit González, que ha destacat que Rosa Peral ha demanat diversos permisos i tots han estat rebutjats perquè no reconeix la seva culpa.

En aquest punt, Bravo ha replicat que quan parlava de permisos, es referia més aviat a quan els podrà demanar, però no si li donarien o no. A més, ha assegurat que «no és necessari que una persona reconegui els fets per poder accedir a permisos».

