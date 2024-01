Rosa Peral declara a Tarragona que va canviar de nom la casa perquè no podia pagar la hipoteca

La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, ha justificat davant la jutgessa el canvi de nom de la seva part de la casa de Vilanova i la Geltrú perquè ha dit que no podia pagar la hipoteca, segons han explicat a l'ACN fonts properes al cas. Peral ha reconegut que va fer-ho abans que la sentència del crim fos ferma.

Aquest dimecres ha declarat com a investigada per un delicte d'alçament de béns, ja que la família de la víctima creu que va posar la casa a nom del seu pare per eludir la indemnització. És el xalet on es va cometre el crim, una propietat a mitges entre Peral i el seu exmarit. També ha estat citat com a investigat el seu pare, Francisco Peral. Els dos només han contestat les preguntes de la seva advocada.

Amb la demanda per alçament de bens, la família de l'agent Pedro Rodríguez aspirar a obtenir uns 50.000 euros, que és aproximadament la meitat del valor de la part de l'immoble que tenia Peral. L'altra meitat de la seva part està hipotecada.

La instructora del jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona, Sonia Zapater, no ha permès l'entrada dels periodistes al Palau de Justícia i ha demanat als advocats de les parts que no fessin declaracions sobre el contingut de la vista per tal d'evitar filtracions. També ha celebrat les declaracions en una sala d'ús poc habitual i en la qual la jutgessa s'ha assegurat que no hi havia cap sistema d’enregistrament.