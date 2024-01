Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, traslladada de la presó de Tarragona

Rosa Peral, durant el judici per l’anomenat 'crim de la Guàrdia Urbana'.EFE

Els capítols en la vida de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, no deixen de succeir-se. Després d’estar de nou al candeler per la sèrie de Netflix El cuerpo en llamas i després que fa uns dies hagi estat imputada juntament amb seu pare, Peral torna a ser focus de rumors.

Pel que sembla, segons ha avançat aquest dimarts el programa Que no surti d’aquí, de Catalunya Ràdio, Peral ha estat traslladada de presó i la raó podria ser que està embarassada, encara que des d’aquest mitjà no han donat més detalls sobre l’assumpte. Des de l’entorn de la condemnada, per la seva part, han negat de ple aquestes raons.

No és la primera vegada que l’exguàrdia urbana és traslladada de presó. Aquesta seria la sisena ocasió en la qual Peral canvia de presó. En les anteriors, per problemes de comportament. Des de presons van considerar que la seva integritat podria veure’s amenaçada en haver provocat conflictes entre les internes del recinte. I és que la vida de la condemnada entre reixes no està exempta tampoc de polèmiques.

Segons comptava una excompanya de cel·la al setembre, després de l’estrena de El cuerpo en llamas, la sèrie sobre el cas protagonitzada per Ursula Corberó, Peral ha mantingut diverses relacions amb dones i amb homes a la presó, «sempre igual, amb mentides i amb històries, amb uns i amb d’altres i era molt possessiva».

L’excompanya també va explicar que una companya estava molt enamorada d’ella i que tenien «una relació oberta, però només per a ella, perquè alhora també estava amb un altre home». L’obsessió de l’altra presa per Peral hauria fet que fos traslladada de Mas Enric, a Tarragona, on es trobava fins ara.