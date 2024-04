La defensa de Peral demana saber què ha confessat López abans de valorar una revisió de la sentència

L’advocada de Rosa Peral, Núria González, ha demanat saber què ha confessat exactament l’altre condemnat pel crim de la Guàrdia Urbana abans de valorar demanar una revisió de la sentència. «Tot el que ha dit l’Albert fins ara és mentida.

El que estudiarem ara és quines d’aquestes afirmacions que va fer durant el judici han tingut algun tipus d’efecte o influència en la condemna de la Rosa», ha indicat González en declaracions a Catalunya Ràdio.

L'advocada ha insistit que primer han de saber què ha dit exactament, i ha reconegut que això pot ser difícil perquè els expedients de les juntes de tractament són confidencials. González ha constatat que la teoria del fiscal hauria quedat «totalment malmesa» i el mòbil del crim «desvirtuat».

González s’ha referit així a les informacions que apunten que l’altre condemnat pel crim de la Guàrdia Urbana hauria explicitat que ell va matar la víctima per poder aconseguir beneficis penitenciaris.

«Tenim una feina de gegant, revisar totes les declaracions de l’Albert, totes les que es van fer al judici, per veure si això ha tingut transcendència», ha continuat González, que ha remarcat que si és cert que ha confessat, tot el que ha dit fins ara és fals.

«El llibre que va escriure és mentida. Ell ha passat tot aquest temps sabent que ell havia matat el Pedro i intentant inculpar la Rosa», ha subratllat.

En aquest sentit, ha assenyalat que la Rosa sempre ha mantingut la seva innocència i «mai reconeixerà un assassinat que no ha comès».

També ha subratllat que cal aclarir com va morir el Pedro, perquè la sentència no ho diu, i això seria clau per poder situar la Rosa Peral.

«L’Albert ha reconegut que l’ha matat, que expliqui com va morir el Pedro. És vital per poder demostrar que la Rosa no té res a veure», ha argumentat.

González ha demanat que «algú es comenci a creure una versió que mai no ha canviat», la de la Rosa Peral, que «es va amagar perquè tenia por d’un assassí, d’un assassí ara confés».

