Els sindicats de presons planten la consellera de Justícia i demanen la seva dimissió

Els sindicats de presons han decidit no acudir a la reunió convocada pel Departament de Justícia aquest divendres a les 14.00 hores. Ho han decidit perquè consideren que la consellera, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, ja no són «interlocutors vàlids». Per això, no es reuniran amb el Govern fins que Ubasart i Calderó dimiteixin o siguin destituïts, han explicat a l’ACN. A més, han anunciat que mantindran el bloqueig de les presons fins que Ubasart i Calderó cessin del càrrec. No obstant, els funcionaris del torn de nit que treballaven des d’aquest dijous al vespre estan podent sortir i són rellevats per companys, però les plantilles a l’interior segueixen sent com si fossin de nit.

Fonts sindicals han explicat que aquest migdia ja estan totes les presons bloquejades, després que s’hagin pogut tallar els accessos als centres de Puig de les Basses, a Figueres, i el centre de dones de Wad-Ras, a Barcelona. El bloqueig dels centres obliga els presos a romandre a les seves cel·les, sense activitats, tallers, visites ni sortides. Això ha generat tensions en alguns dels mòduls amb els presos més conflictius.