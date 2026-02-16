VIRAL
La DGT ho confirma i els espanyols embogeixen: Totalment prohibit avançar en aquesta situació
Trànsit modificarà el Reglament General per reforçar la gestió del trànsit en episodis adversos
La Direcció General de Trànsit (DGT) té a punt una reforma del Reglament General de Circulació que introduirà canvis importants en la manera de conduir en condicions hivernals. Després de les darreres borrasques que han afectat la Península i han deixat neu en ports de muntanya i trams d’autovia, l’organisme vol reforçar els protocols de seguretat en episodis de neu.
El canvi més destacat afecta directament l’article 31 del reglament i estableix de manera expressa que estarà prohibit avançar quan la calçada estigui afectada per neu o gel. En aquesta situació concreta, tots els vehicles hauran de circular pel carril dret i deixar lliure l’esquerre perquè les màquines llevaneu i els serveis d’emergència puguin avançar sense obstacles.
Camp de Tarragona
El poble de Tarragona on més baixa el preu per comprar un pàrquing a Catalunya: cau un 24%
Daniel Cabezas Ramírez
La mesura s’activarà segons els nivells d’alerta que s’indiquin als panells de senyalització variable de les carreteres. Fins ara, la DGT ja recomanava evitar avançaments en aquestes circumstàncies, però amb la nova redacció passarà a ser una obligació legal. Avançar una màquina llevaneu mentre està treballant no només dificulta la seva tasca, sinó que pot agreujar les retencions i bloquejos durant un temporal.
A més del risc evident per la manca d’adherència fora de la zona netejada, la maniobra d’avançament amb neu o gel implica exposar-se a la projecció de sal i gravilla, pèrdues sobtades de visibilitat i un marge d’error molt més gran en canviar de carril sobre paviment lliscant. L’objectiu de la DGT és evitar situacions que acaben provocant el tancament complet d’autopistes durant nevades intenses.
Aquesta modificació forma part d’un paquet més ampli de canvis normatius orientats a millorar la gestió del trànsit en situacions complexes, ja sigui per meteorologia adversa o per retencions. Entre les novetats també destaca l’obligació de crear un carril d’emergència en autopistes i autovies quan es produeixin embussos, desplaçant els vehicles cap als laterals per deixar un passadís central lliure.
Tarragona
El nou hostel del centre de Tarragona: 35 habitacions i restaurant propi en 2.000 m²
Daniel Cabezas Ramírez
Inspirada en el model de diversos països centreeuropeus, aquesta via d’emergència s’ubicarà entre el carril esquerre i el contigu quan hi hagi tres o més carrils. Segons la DGT, la finalitat és agilitzar l’arribada d’ambulàncies, bombers i altres vehicles prioritaris en moments en què cada minut pot ser determinant.