El nou hostel del centre de Tarragona: 35 habitacions i restaurant propi en 2.000 m²
L’hostel, amb restaurant i cafeteria obert al públic, ofereix tota mena de serveis als seus clients
Al centre de Tarragona es troba el Casa Roma Hostel Boutique, que va obrir fa uns mesos a l’avinguda Roma, número 32. L’establiment ocupa 2.000 metres quadrats distribuïts en dos nivells i disposa de 35 habitacions —16 dobles i 19 de quàdruples—, totes amb bany privat i equipades per a estades curtes o prolongades.
L’hostel segueix el concepte de “Vertical Living”, permetent que cada espai pugui acollir diferents activitats. Els hostes poden participar en tallers, sessions de ioga, reunions d’empresa, celebracions o activitats proposades per ells mateixos, fomentant la interacció i l’ambient social dins de l’hostel.
A més de les habitacions, Casa Roma disposa de zones de coworking, espais per a reunions privades o celebracions, connexió Wifi gratuïta, bugaderia d’autoservei i lloguer de bicicletes. Tot això fa que els hostes puguin treballar, relaxar-se o explorar Tarragona de forma còmoda i activa.
L’hostel també ofereix restaurant i cafeteria oberta al públic, amb cuina mediterrània basada en productes frescos i sostenibles. El restaurant serveix esmorzar, dinar i sopar de manera ininterrompuda, amb menús diaris i opcions de pensió completa pensades per a les necessitats dels hostes.