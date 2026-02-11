VIRAL
Els espanyols que cobrin aquest sou es poden emportar un gran ensurt a la Declaració de la Renda
Les retencions més baixes aplicades els darrers anys poden traduir-se ara en pagaments d’entre 400 i 900 euros en regularitzar l’IRPF
La campanya de la Declaració de la Renda és el moment en què es fa balanç definitiu amb Hisenda. És aleshores quan es calcula l’IRPF corresponent a tot l’any i es compara amb les quantitats que ja s’han anat avançant mitjançant les retencions aplicades a la nòmina. Aquest ajust final és el que explica que, en alguns casos, el resultat no coincideixi amb la percepció que es tenia del salari mensual.
Enguany, els treballadors amb ingressos anuals d’entre 22.000 i 35.200 euros poden notar especialment aquest desajust. La raó es troba en una modificació normativa aprovada a finals del 2022. El Reial decret 1039/2022, de 27 de desembre, va introduir canvis en el Reglament de l’IRPF amb l’objectiu d’adaptar determinades reduccions al sistema de retencions vigent des de l’1 de gener del 2023.
A la pràctica, això va comportar que, durant l’any, aquests contribuents suportessin retencions més baixes a la nòmina. En conseqüència, van percebre un salari líquid mensual més elevat. Però aquest alleujament immediat pot tenir ara efectes en la liquidació final.
Si al llarg de l’exercici s’ha retingut menys del que corresponia en funció de l’IRPF anual definitiu, la Declaració de la Renda regularitza la situació i reclama la diferència. Segons les circumstàncies personals, l’ajust pot situar-se aproximadament entre 400 i 900 euros. Tot dependrà de factors com les càrregues familiars, la situació personal, el nombre de pagadors o el volum total d’ingressos.
L’impacte tampoc és homogeni dins d’aquest tram salarial. En general, l’ajust tendeix a ser menor en els contribuents que s’apropen als 35.200 euros anuals, ja que la diferència entre el que els correspon pagar i el que se’ls ha retingut és més reduïda. En canvi, pot ser més notable en salaris propers als 22.000 euros, especialment si hi ha càrregues familiars, perquè en aquests casos les retencions aplicades durant l’any van ser més baixes.
A tot això s’hi han de sumar les possibles deduccions, que poden modificar el resultat final sempre que es compleixin els requisits establerts. En qualsevol cas, el mecanisme és clar: si l’empresa ha aplicat un percentatge de retenció inferior, el treballador ha disposat de més diners mes a mes, però això no implica necessàriament que la seva obligació tributària anual estigui coberta.
Quan es presenti el Model 100 a partir de l’abril del 2026, Hisenda calcularà l’IRPF real en funció dels ingressos i de la situació personal de cada contribuent. Si les retencions practicades han estat insuficients, caldrà abonar la diferència, sempre que existeixi l’obligació de presentar la declaració.