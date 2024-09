Apple haurà de tornar a Irlanda més de 13.000 MEUR en impostos eludits

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la decisió de la Comissió Europea del 2016 que declarava il·legal els avantatges fiscals que Irlanda donava a Apple i que exigia el retorn de 13.000 milions d'euros, més interessos, pels impostos eludits. Després de 8 anys de litigi a Luxemburg, el TJUE ha donat la raó aquest dimarts a Brussel·les, així que Irlanda haurà de recuperar aquesta sanció. Inicialment, el Tribunal General de la UE havia contradit a la CE, però l'executiu comunitari ha guanyat en última instància. El TJUE avala «l'enfocament» de la CE i confirma que va demostrar «suficientment» l'existència d'un avantatge selectiu en favor de dues societats del grup Apple.

El 2016 la Comissió Europea va reclamar a Apple 13.000 milions d'euros en impostos que Irlanda hauria d'haver recaptat, però que la multinacional nord-americana va poder esquivar entre el 2003 i el 2014 gràcies a un acord amb el govern irlandès que Brussel·les veu il·legal.

Vestager contra Apple

Apple va reduir de forma «artificial» els impostos que pagava des del 1991 a través d'un càlcul que «no reflectia la realitat econòmica» de dues societats del grup empresarial (ASI i AOE), segons la denúncia de la CE ara confirmada pels tribunals. L'executiu comunitari va constatar que «la pràctica totalitat dels beneficis per les vendes es van distribuir a les administracions centrals» evadint impostos. Per exemple, Apple va pagar només 50 euros per cada milió d'euros de beneficis a Europa l'any 2014, l'equivalent al 0,005% de l'impost de societats. A més, la CE va denunciar que la multinacional utilitzava una empresa fantasma a Irlanda «sense treballadors, ni instal·lacions ni activitats reals» on atribuïa gairebé tots els impostos.

Per tot plegat, la comissària de la Competència, Margrethe Vestager, va acusar Apple de gaudir d'un avantatge competitiu injust per a la resta d'empreses durant dues dècades i va ordenar a Irlanda la recuperació dels impostos perduts.Tant la multinacional nord-americana com Dublín van recorre als tribunals de la UE aquest requeriment de la CE que veia il·legal el tracte fiscal de les autoritats irlandeses a Apple.

El Tribunal General amb seu a Luxemburg els hi va donar la raó el 2020 assegurant que la CE no havia demostrat suficientment que el tracte fiscal d'Irlanda donava un avantatge competitiu a Apple. Tanmateix, el TJUE ha dit aquest dimarts que el tribunal de primera instància es va equivocar i ha confirmat la sanció.

Irlanda ja tenia bloquejats en un compte aquests més de 13.000 milions d'euros dipositats per Apple arran de la decisió de Brussel·les i ara se'ls haurà de quedar per ordre judicial.

