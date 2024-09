Imagine Dragons actuarà a Barcelona l’1 de juliol del 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Imagine Dragons farà un concert a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona l’1 de juliol de l’any que ve en el marc de l’etapa europea de la gira ‘Loom World Tour’, produïda per Live Nation, i que portarà el grup de Las Vegas per setze països europeus.

Es tracta de la seva primera gira per estadis, que servirà per presentar el seu nou disc, ‘Loom’, el sisè àlbum d'estudi de la seva carrera, publicat a principis d'estiu. Tres dies abans, el 28 de juny, la banda actuarà al Cívitas Metropolitano de Madrid. Les entrades per a tots dos concerts tindran un preu a partir de 65 euros i es podran comprar aquest divendres a les 14.00 del migdia, amb una preventa disponible des de dimecres.

