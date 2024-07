Tres persones renuncien a l'eutanàsia després de sotmetre's a un tractament experimental

Tres persones que havien començat els tràmits per rebre l’eutanàsia van descartar continuar amb el procediment després de sotmetre’s a un tractament experimental per alleujar el dolor a l’Hospital del Mar de Barcelona, segons publica ‘La Vanguàrdia’.

Les tres persones patien dolor neuropàtic, un dolor crònic molt intens generat pel mateix sistema nerviós i que es produeix sense un estímul real, que no havia millorat amb intervencions anteriors.

Els pacients van acceptar una neurocirurgia amb estimulació cerebral profunda en el cíngol, que consisteix a estimular la zona on es percep la part afectiva del dolor, no en el propi dolor, segons va informar l’Hospital del Mar després de la primera d’aquestes operacions, l’últim trimestre del 2022.

Un dels pacients va veure millorada la qualitat de vida i va paralitzar la sol·licitud d’eutanàsia, però va morir uns mesos després a causa d’una pneumònia, segons informa ‘La Vanguàrdia’.

Les altres dues persones també han descartat continuar amb el procediment d'eutanàsia. «És important destacar que tots dos pacients van descartar inequívocament la possibilitat de continuar l'eutanàsia després del tractament», escriuen els doctors Gloria Villalba-Martínez i Juan Ramon Castaño a l’editorial de la revista científica ‘Neuromodulation’, consultat per l’ACN.

Els dos pacients van experimentar una «millora subjectiva significativa en els dies immediatament després del procediment» encara que la intensitat del dolor es va mantenir relativament estable quan s’ha avaluat mitjançant l’escala numèrica, recull aquest article.

El dolor no desapareix, però ja no es percebia com a «insuportable», puntualitza Villalba-Martínez en declaracions a ‘La Vanguàrdia’. Per altra banda, una altra pacient a qui es va proposar el tractament va decidir continuar amb l’eutanàsia.

Els autors de l’editorial assenyalen que aquesta situació «planteja qüestions ètiques crítiques que mereixen una consideració prudent», sobre si els pacients han de rebre informació d'opcions alternatives amb menys evidència quan els tractaments convencionals no han funcionat. La tècnica és experimental i no compta amb assaigs clínics que l'avalin.

