Metges d’urgències del Pere Mata de Reus protesten pels canvis organitzatius

El col·lectiu de metges de guàrdia d’urgències de l’Institut Pere Mata (IPM) mostren el seu malestar i disconformitat amb els canvis organitzatius que s’han pres per part de la direcció. Aquest canvi es va aplicar a partir del dia d’ahir dilluns 15 de juliol, amb el qual es va substituir un metge adjunt de l’equip de guàrdia amb un metge resident. Els metges residents, en estar en formació, no poden prendre bona part de les decisions de manera autònoma i, per tant, no allibera de càrrega assistencial al servei.

«Les urgències psiquiàtriques han anat augmentant en nombre de casos en els darrers anys, sobretot a partir de la pandèmia. I hem de tenir en compte que no estem parlant només d’urgències psiquiàtriques, sinó també de pacients que es dirigeixen a la unitat d’urgències amb altres problemes de salut que no tenen res a veure amb la psiquiatria», expliquen des del col·lectiu.

Arran d’aquest increment de la càrrega assistencial, la direcció va decidir que des del passat mes d’abril incorporava un metge adjunt per reforçar des de les 15 hores fins a les 21 hores, horari en el qual es concentra el volum més gros de feina. No obstant això, amb aquesta decisió el personal veu com aquest reforç queda eliminat, sense que la càrrega de feina hagi disminuït.

«D’aquesta manera, passem de dos metges especialistes i un de resident de guàrdia a un especialista i dos de residents, de manera que, a part d’haver d’afrontar sol el servei, també ha de supervisar a dos metges en formació», consideren. «Des de l’empresa ho justifiquen dient que és per un tema organitzatiu, però creiem que no s’ha pres amb criteris clínics i que, en realitat, hi ha darrere motius econòmics. I pel que tenim entès, les coses ara mateix no van malament en aquest sentit», defensen.

Com a conseqüència, els metges subratllen que acaba impactant en la qualitat del servei «augmentant l’espera dels pacients i una sobrecàrrega de treball pel personal». «A més, de vegades hem d’estar atents de múltiples centres, aleshores potser hem d’atendre a un pacient i fer trucades a la vegada i això provoca que hàgim de fer moltes coses a la vegada i no ens permet prendre decisions eficientment. I hem de tenir en compte que aquest és l’únic servei d’urgències de psiquiatria de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona amb atenció continuada», critiquen.

Negociació nul·la

Per un altre costat, aquest grup de metges també critica les formes, ja que aquest canvi es va decidir de manera unilateral i es va comunicar a través d’un correu. «Era una manera molt impersonal i que no resolia molts dubtes. Aleshores, vam tenir una reunió amb el director mèdic i el responsable de recursos humans, però no vam arribar a una entesa», lamenten. Per aquest motiu, actualment estan valorant quina serà l’estratègia a seguir per intentar lluitar «per la qualitat tant del servei d’urgències com de les condicions laborals dels treballadors».