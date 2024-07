Descobreix quins són els símptomes de patir una intoxicació solar

Amb l'arribada de l'estiu i les vacances, estem més exposats al sol i per tant als riscos que pot comportar per a la nostra salut. En els casos més severs, com el d'«intoxicació solar», pot haver-hi fins i tot complicacions, per la qual cosa és fonamental augmentar les precaucions i protegir-nos tot el possible.

La intoxicació solar és una cremada solar severa, en la qual apareixen símptomes més greus que els típics en altres lesions d'aquest tipus. potencialment greus per a la salut, que fins i tot requereixen d'atenció mèdica.

Aquesta pot produir-se en persones amb tota classe de pell, i és més probable després d'una exposició prolongada sense protecció o fins i tot amb protecció inadequada. De fet, podria aparèixer encara més fàcilment en persones subjectes a determinats factors de risc, com unes certes patologies que ens fan més sensibles a la llum solar o en prendre determinades medicacions.

En sentit ampli, les cremades solars apareixen després d'una exposició excessiva a la radiació ultraviolada, ja sigui del sol o de fonts artificials com els llits de bronzejat. Quan són suaus a moderades, els seus símptomes inclouen enrogiment, dolor, i sensació de calor al tacte.

Per contra, en casos severs (com el de la intoxicació solar) poden aparèixer signes com a dolor sever, butllofes, inflor o fins i tot febre. En aquests casos, es tracta de cremades de segon grau i poden tenir complicacions com: deshidratació, infeccions de la pell, cefalees, nàusees i vòmits, febre o calfreds; i danys en la pell que es mantenen després de la cremada.

Molts d'aquests símptomes són comuns al cop de calor o insolació, amb el qual la intoxicació solar està estretament relacionada; la diferència radica en el fet que en el cas de la insolació el quadre no té perquè aparèixer lligat directament a l'exposició directa al sol i a cremades severes, sinó més aviat a un augment greu de la temperatura corporal per un ambient massa calorós.

Cal acudir al metge quan els símptomes incloguin pell supurant i de color vermell viu, febre, dolor sever, sensació de fred extrem, cefalees i nàusees o vòmits. En aquests casos, pot ser necessari un abordatge que inclogui medicació per al dolor, antibiòtics, administració de líquids o fins i tot internament en una unitat de ferits o cremats.

Per a protegir-nos enfront de les intoxicació solar, es recomana usar roba que cobreixi el màxim possible (especialment aquella amb factor de protecció ultraviolada), tractar de mantenir-se a l'ombra quan s'està a l'exterior, usar crema solar d'ampli espectre i de factor de protecció (*SPF) 30 o superior almenys 15 minuts abans de sortir a l'exterior i reaplicar cada dues hores o menys; usar ulleres de sol i bàlsam protector de llavis; mantenir-se en interiors en les hores de més sol (entre les deu del matí i les dues de la tarda) i evitar l'ús de llits de bronzejat.

