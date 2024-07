Avisen que un de cada tres adolescents no creu que enviar fotos de caràcter sexual sense permís és o hagi de ser delicte

Un informe de Save the Children ha revelat que un de cada tres adolescents no creu que enviar fotos de caràcter sexual sense permís és o hagi de ser un delicte. En el cas dels nois, aquest percentatge ascendeix fins al 40%, mentre que per les noies és d'un 26%.

Així mateix, un 43% no considera o no està segur que enviar missatges d'odi sigui punible. De nou, gairebé el 50% dels nois pensa així en relació amb un 37% de noies. A més, un de cada quatre diu que no sabria on denunciar un cas de violència en línia. El treball, que ha comptat amb enquestes a 3.315 adolescents de 14 a 17 anys arreu de l'Estat, també ha mostrat que el 90% dels joves es connecten diverses vegades al dia a Internet o estan navegant permanentment.

El treball ha analitzat els drets de la infància i l'adolescència i la seva protecció en l'entorn digital. L’objectiu de l’informe ha estat comprendre com es relacionen els nens i nenes amb l'entorn digital i com es pot garantir que es compleixin tots els seus drets també en aquest àmbit, alhora que estan protegits enfront de qualsevol tipus de violència.

«La infància i l'adolescència, de la mateixa manera que les persones adultes, no poden separar la seva identitat a la vida real d’aquella que construeixen a Internet», ha assegurat Andrés Conde, director de Save the Children. Ha apuntat que tot i que el món digital ofereix possibilitats per exercir drets dels nens i nenes com el dret a l'educació, a la informació, a la llibertat d'expressió o a l'associació, també comporta riscos importants: «És imprescindible abordar aquesta problemàtica tenint en compte totes les perspectives possibles», ha indicat.

En aquesta línia, l’estudi ha determinat que el 58% dels joves usa Internet des dels onze anys, i gairebé un de cada tres des d'abans dels deu. A més, només tres de cada deu adolescents ha assegurat tenir limitades les hores de connexió. Un 38% ha afirmat que els seus familiars li han explicat els possibles riscos als quals s'enfronta mentre està a la xarxa. A més, un 37% ha reconegut saber com saltar-se les mesures de control.

Pel que fa als usos, la majoria ha dit que principalment és per entrar a les xarxes socials (79,8%), consumir continguts (78%) i comunicar-se (75%). Les noies fan servir més la xarxa per escoltar música i veure sèries, pel·lícules o comprar, mentre que els nois veuen més contingut d'altres creadors i s'informen més. La diferència més gran es troba en els jocs en línia: gairebé el 75% dels nois els utilitzen, mentre que només el 15% de les noies hi inverteixen part del seu temps.

Violència online

L'informe ha abordat els diferents tipus de violència que pot patir la infància en l'entorn digital. Un de cada tres adolescents no creu que enviar fotos de caràcter sexual sense permís és o hagi de ser un delicte, o no està segur que hagi de ser-ho (en el cas dels nois, aquest percentatge ascendeix fins al 40%, mentre que per les noies és d'un 26%).

Així mateix, un 43% no creu o no està segur que enviar missatges d'odi sigui delicte (sent, de nou, major el nombre de nois que no creu que aquestes conductes ho siguin o hagin de ser-ho, situant-se en gairebé el 50% enfront del 37% de les noies).

A més, un de cada quatre adolescents ha reconegut que no sabria on denunciar un cas de violència en línia. «Encara que una majoria identifica certes conductes com a delictes, no deixa de ser preocupant que hi hagi percentatges significatius que no les identifiquin, ja sigui perquè pensin que no són delictes, perquè pensin que no han de ser-ho, o perquè no ho sàpiguen. El primer pas per protegir-se de la violència és saber identificar-la», assenyala el director.

Contingut inadequat

Un altre dels principals riscos als quals s'enfronten els adolescents per internet és el de l'exposició a contingut eròtic i pornogràfic. Així, segons el treball, sis de cada deu adolescents ha dit que ha trobat aquest tipus de contingut sense buscar-lo. «L'exposició a aquests continguts pot tenir conseqüències molt negatives per al seu desenvolupament, ja que genera en ells una percepció de les relacions sexuals basades en un model patriarcal que fins i tot erotitza la violència contra les dones», ha manifestat Conde. Ha afegit que aquestes conseqüències s'agreugen quan porten aquestes conductes sexuals a les seves pròpies relacions.

Un altre perill que s’evidencia, és el contacte amb persones desconegudes. Un de cada tres adolescents ha reconegut haver contactat amb desconeguts a través d'Internet, i un 23% ha dit que es trobaria amb una persona desconeguda si es donés la situació. En aquest sentit la diferència per gènere és important. El 27,4% de nois ha manifestat que sí que consideraria quedar amb persones que només coneixen per Internet, mentre que només el 17,3% de les noies ho faria.

Nova campanya

Save the Children ha llançat aquest informe en el marc de la seva campanya #DerechosSinConexión per conscienciar la societat en general que els infants i adolescents també es desenvolupen a internet, per la qual cosa ha de ser un lloc segur per a ells, garantint que es compleixin els seus drets. Per això, l’organització demana desplegar totes les mesures que recull la Llei Orgànica de Protecció a la Infància i Adolescència enfront la Violència (LOPIVI) per proporcionar entorns segurs a la infància en l’entorn digital alhora que es garanteixi que es compleixin tots els seus drets.

Save the Children ha destacat que és imprescindible dotar els nens, nenes i joves d'eines perquè estiguin tan segurs com sigui possible en l'entorn digital des de les famílies i l'escola. Una altra mesura que ha considerat prioritària és la d'implementar mecanismes efectius per prevenir la violència i l'accés al contingut perjudicial a internet. Ha apostat per fomentar la col·laboració entre l'Administració i les plataformes d'Internet perquè s'apliqui l'edat mínima d'accés als serveis i continguts digitals i el consentiment per compartir dades de caràcter personal.

Finalment, ha demanat que s'implanti una educació afectiva i sexual en igualtat de gènere i diversitat, reglada, des d'edats primerenques i adaptada a cada etapa educativa, perquè nens i nenes aprenguin des de petits a tenir relacions més sanes i igualitàries, també en l'entorn digital.

