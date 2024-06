PortAventura World obrirà les seves portes de forma gratuïta si Espanya guanya l'Eurocopa

PortAventura World s’afegeix a l’entusiasme del campionat de futbol europeu a través d’una nova iniciativa dirigida als seguidors de ‘La Roja’. Sota la campanya #SiGanaLaRojaEntrasGratis, el resort oferirà entrades gratuïtes si Espanya aconsegueix alçar-se amb la copa el 14 de juliol a Berlín.

David García, director general de PortAventura World, ha subratllat que «a PortAventura World, creiem en els valors de l’esport, com la passió, l’esforç i la unió. Amb aquesta iniciativa, no només volem celebrar l’esperit competitiu de ‘La Roja’, sinó que també busquem atansar experiències d’entreteniment i diversió a tots els nostres visitants».

Com a part d’aquesta campanya, PortAventura World ha instal·lat una impressionant lona al carrer Fuencarral, al cor de Madrid, convidant els aficionats a participar i descobrir tot el que el resort té preparat. Fins al 13 de juliol, just abans de la gran final del torneig, un total de 10.000 participants tindran l’oportunitat de sol·licitar la seva entrada totalment gratuïta per a disfrutar del parc temàtic. Després del desenllaç del campionat, els inscrits rebran un correu electrònic amb un codi que podrà ser bescanviat en adquirir una entrada per a disfrutar de PortAventura World.

