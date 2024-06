PortAventura World es prepara per celebrar la seva 'Pride Night'

PortAventura World celebrarà aquest divendres 28 de juny, i per segon any consecutiu, la Pride Night, la seva nit dedicada a la diversitat i en suport a la comunitat LGTBIQ+. L'esdeveniment tindrà lloc de 17:00h a 22:30h a PortAventura Park sota el lema A World of Diversity.

La nova edició de la Pride Night, que l'any passat va atraure més de 1.500 persones, torna amb nous espectacles, animacions especials i l'actuació del DJ Luc Loren, qui torna a triar PortAventura World per celebrar el Pride, concretament, a la plaça Imperial de la Xina.

Entre les activitats previstes, s'inclouen actuacions musicals del grup REMEMBER i grups de ball amb un repertori musical LGTBIQ+ Friendly. També hi haurà xous de música aquàtics tematitzats a la zona de Mediterrània, així com la projecció del lema A World of Diversity a la pantalla d'aigua del llac durant la PortAventura Parade, la gran desfilada amb tots els personatges i artistes de PortAventura World que faran vibrar els assistents al ritme de les millors cançons en un ambient festiu i acolorit.

A més de les activitats especials, els visitants també podran gaudir de les atraccions de PortAventura Park amb l'entrada nocturna a un preu especial per a aquest dia, celebrant l'Orgull d'una forma diferent en un entorn únic.

Per primera vegada, PortAventura World donarà una part de les vendes dels articles de la seva col·lecció A World of Diversity adquirits a través de la seva botiga online entre els dies 19/06 i el 28/06 i a les botigues del parc durant el dia 28 de juny. En concret, es donarà un euro per cada article venut a l'Associació H2O, dedicada a donar suport a famílies LGTBIQ+ del Camp de Tarragona i a crear espais inclusius i segurs on puguin gaudir d'activitats lúdiques i educatives, alhora que promouen la sensibilització sobre la diversitat i els drets LGTBIQ+ en la societat.

Amb aquestes iniciatives, PortAventura World continua reforçant la seva estratègia en termes de sostenibilitat social, on la diversitat i la inclusió són pilars clau. En aquesta línia, David García, director general de PortAvenutra World, ha recalcat que «la Pride Night és un reflex més dels valors que identifiquen PortAventura World i la nostra estratègia de diversitat i inclusió: impactar positivament en la vida del nostre equip humà per seguir millorant dia rere dia».

