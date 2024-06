Uns lladres de coure accepten penes de presó per robatoris a les vies del tren

Cinc lladres acusats de cometre robatoris de coure a vies de tren entre 2015 i 2016 han acceptat penes d'entre un any i mig i dos anys i tres mesos de presó. Són tres homes pels quals la fiscalia demanava cinc anys de presó per haver comès quatre sostraccions al Vallès, el Segrià i les Garrigues. Dos d'ells hauran de complir una pena de dos anys i tres mesos i el tercer una de dos anys, per un delicte continuat de robatori amb força hiperagreujat.

A més, hauran d'indemnitzar amb 8,2 milions a Renfe i Adif. Alhora, la companyia i el gestor ferroviari acusaven tres homes més d'haver participat en un robatori el gener de 2016. Un d'aquests individus ha estat absolt i els altres dos han acceptat un any i mig de presó i una multa de 3.900 euros.

Tot i que inicialment la fiscalia demanava cinc anys de presó pels seus tres acusats, finalment aquesta condemna s’ha rebaixat perquè el jutge ha aplicat un atenuant per dilacions indegudes en el procediment judicial.

D’acord amb l’escrit del ministeri fiscal, els acusats es vestien com si fossin operaris del gestor ferroviari Adif, trencaven les tanques per accedir a la zona de vies, anul·laven el sistema elèctric i sostreien metres i metres de cable de coure, provocant greus afectacions en la circulació de combois.

L'acusació pública els atribueix un delicte continuat de robatori amb força hiperagreujat, en tractar-se d'un servei destinat a l'interès general. En aquest sentit, apunta que els investigadors han pogut atribuir-los quatre robatoris de coure comesos entre el 2015 i el 2016.

Desperfectes materials i afectacions en la circulació ferroviària

La primera actuació va tenir lloc el 15 de desembre del 2015. Al voltant de dos quarts de dues de la matinada, els acusats van accedir a les vies del tren a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Allà van «violentar» els cadenats de les caixes que regulen el circuit elèctric de la zona. Així, van eliminar la tensió del cable que connecta la subestació amb la catenària i van deixar sense corrent un important tram de cablejat que van tallar i es van endur.

Posteriorment, es van desplaçar a una segona via propera, on van efectuar la mateixa operació. Es dona la circumstància que en fer el segon tall, 120 metres de cable van caure sobre la catenària. Aquest fet va causar una explosió que va ocasionar diferents esclats i combustions a les casetes de les subestacions de Mollet Sant Fost, Santa Perpètua Bifurcació nus Mollet, Riera de Cales i La Llagosta Mercaderies. Segons el ministeri fiscal, aquest incident va «causar severs desperfectes materials i afectació a la circulació ferroviària amb un elevat nombre de retards a multitud d'usuaris».

Per altra banda, el 21 de desembre del 2015, els tres acusats, van tornar a actuar sobre les caixes elèctriques ubicades a l'alçada de Puigverd (Segrià). En aquesta ocasió, van robar 2.000 metres de cablejat electrolític «nu» i altres 200 metres de traçat d'alumini-acer per a terra. Aquesta acció va provocar «desperfectes materials severs a les instal·lacions i retards en la circulació ferroviària de prop de 50 minuts».

A més, el 5 de gener de 2016, els tres acusats van actuar a Juneda (Les Garrigues). Van inutilitzar els sistemes d'electrificació i van sostreure 1.460 metres de cable de coure i 730 metres d'alumini-acer més.

Última actuació a Vinaixa

L'última actuació de la banda hauria estat la nit del 14 al 15 de gener d'aquell any, quan van executar el mateix pla i van manipular els seccionadors, cadenats, antenes i aïlladors d'una instal·lació al terme municipal de Vinaixa (Les Garrigues). Van endur-se 1.360 metres de coure.

Precisament, és en aquesta intervenció en la qual les acusacions d’Adif i Renfe han considerat que també hi haurien col·laborat els altres tres imputats. El jutge ha condemnat a dos d’aquests individus a penes d’un any i mig de presó i a pagar una indemnització de 3.900 euros cada un per un delicte de robatori amb força hiperagreujat. El tercer imputat ha quedat absolt.

Tant la defensa d’aquests dos condemnats com la del tercer acusat de la fiscalia, que ha acceptat dos anys de presó, han demanat la suspensió d'aquestes penes.

