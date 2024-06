Adif inicia les obres de renovació de les vies de tren a Alcover sense previ avís

Adif va iniciar aquest dissabte els treballs de manteniment de les vies de tren de l’estació d’Alcover. Les tasques s’allargaràn els caps de setmana del 22 i 23, i 29 i 30 de juny, entre les 19 hores del vespre i les 7 hores del matí. Amb tot, des del consistori afirmen que l’empresa ferroviària, en un principi, no els va informar de les obres que s’anaven a executar, fins que van rebre queixes dels veïns pel soroll.

Adif va penjar a mitjans del passat mes un cartell vora les vies de tren explicant que, a partir del dia 16 de maig realitzarien millores en la infraestructura. Amb tot, alcaldia va declarar a aquest mitjà que no se’ls havia explicat res de les obres.

El batlle d’Alcover, Robert Figueras, afirma que Adif va iniciar les tasques «farà un mes, més o menys», moment en què els veïns es van queixar del soroll a les autoritats locals. Aquestes es van dirigir al lloc de les sobres, i van aconseguir paralitzar-les.

Arran d’aquest incident, l’empresa va avisar al consistori municipal del motiu de les obres, la durada i quin horari s’anava a seguir. «L’horari té per objectiu interferir el mínim possible en la circulació de trens. També van per parts, treuen trossos de la via i els tornen a col·locar al moment», explica Figueras.

Amb tot, el batlle declara que «els vam dir que no ens semblava just que fessin les obres a la nit», i afegeix que «mentre no hi hagi més queixes veïnals no ens hi oposarem, però, si n’hi ha, sí que haurem d’interferir, perquè això és competència nostra».

Figueras lamenta que no se’ls avisés abans de les obres: «Crec que més per un tema de cordialitat i respecte ens haurien d’haver dit quelcom, ja que, d’aquesta manera, nosaltres podem comunicar-ho als veïns». Després de rebre la informació «oficial» per part de l’empresa ferroviària, alcaldia va informar sobre les obres el passat dijous, a través del canal de Whatsapp municipal.

