Les línies de Rodalies afectades pel robatori de coure a Montcada Bifurcació recuperaran la normalitat aquest dilluns

Les línies R3, R4, R7 i R12 de Rodalies de Catalunya recuperaran la normalitat aquest dilluns amb les freqüències de pas i trajectes habituals. Segons ha informat Renfe, les simulacions que s'han dut a terme durant el cap de setmana al tram afectat pel robatori de coure del mes passat han estat satisfactòries i això permetrà restablir el servei normal de les quatre línies.

El robatori del 12 de maig a l'estació de Montcada Bifurcació va provocar incendis en diversos túnels de Barcelona i la interrupció total de la circulació aquell dia.

Des d'aleshores, els trens han circulat amb limitacions de recorregut i també horàries que, segons Renfe, s'han d'acabar aquest dilluns. En alguns trams no hi ha passat cap comboi des d'aquell dia.

Els recorreguts afectats són els de l'R3, que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb la Tor de Querol passant per Vic, Ripoll i Puigcerdà; l'R4, que va de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, fins a Manresa passant per Vilafranca del Penedès, Barcelona, Sabadell i Terrassa; l'R7, que uneix la capital catalana amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i l'R12, que va de l'Hospitalet de Llobregat fins a Lleida passant per Manresa, Cervera i Tàrrega, entre altres.

