Detecten coixins de seguretat defectuosos en cotxes Seat

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) alerta que l'error als coixins de seguretat Takata que fins ara afectava als models de Seat Alhambra, Seat Ateca, Seat Ibiza, Seat León i Seat Toledo fabricats entre 2012 i 2017, es àmplia també als models Seat Altea, Seat León i Seat Alhambra fabricats entre maig de 2009 i juny de 2010.

No se sap el nombre exacte de vehicles implicats, però si fossin tots els cotxes d’aquests models venuts a Espanya durant aquells anys, des d’OCU calculen que la xifra podria superar les 350.000 unitats.

El mateix fabricant Seat ha posat a disposició dels usuaris una eina que permet als qui tinguin un cotxe d’aquesta marca descobrir si el seu vehicle és entre els afectats: comprova-ho aquí.

OCU aconsella als que tinguin un cotxe Seat comprat o fabricat entre aquestes dates, comprovar abans de res si està afectat per aquesta alerta a la pàgina prevista per Seat.

Com és habitual amb els programes de substitució (o recall), el mateix fabricant es posarà en contacte amb els afectats per solucionar de manera gratuïta el problema, canviant el coixí de seguretat per un de nou. Si no és així, o el cotxe és de segona mà, per exemple, s’aconsella posar-se en contacte directament amb el servei d’atenció al client de la marca.

